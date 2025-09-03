Teatro
'Un tranvía llamado Deseo' inaugura la temporada del Teatro del Soho CaixaBank
Poza y Pablo Derqui protagonizan del 18 al 20 de septiembre esta obra de Tennessee Williams
El Teatro del Soho CaixaBank inaugura nueva temporada con 'Un tranvía llamado Deseo'. Del 18 al 20 de septiembre el público podrá disfrutar en Málaga de esta obra maestra, escrita por Tennessee Williams, galardonada con el Premio Pulitzer. Una gran obra que aborda el choque entre la ilusión y el realismo y define el teatro de los años 40 norteamericanos, convirtiéndose en un clásico para las generaciones siguientes. Se trata de un viaje por Nueva Orleans a través de un tranvía con dos paradas (Pasión y Muerte) entre las que los protagonistas deben decidir; dos estaciones que definen el trágico e inevitable destino al que se dirigen.
La adaptación teatral de David Serrano cuenta con Nathalie Poza y Pablo Derqui como protagonistas, en los papeles de Blanche y Stanley, así como María Vázquez, Carmen Barrantes y Jorge Usón, todos ellos grandes intérpretes de la escena española.
La obra narra cómo tras arruinarse y perder la casa familiar, Blanche DuBois regresa a Nueva Orleans viéndose obligada a vivir en la casa de su hermana Stella, que está casada con el inquietante Stanley Kowalski. La pasión que surge entre ambos desemboca en una tragedia que evidencia la diferencia entre realidad y delirio.
