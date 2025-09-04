Arnold Schwarzenegger, la gran estrella de la San Diego Comic-Con Málaga

La leyenda del cine Arnold Schwarzenegger será la gran estrella de la San Diego Comic-Con Málaga, que se celebrará los días 25 al 28 de septiembre de 2025 en el Fycma (Palacio de Ferias y Congresos de Málaga). Así lo han anunciado este jueves durante la presentación del evento en Madrid, que además de este nombre, ha revelado otros y parte de su programación.

Schwarzenegger será invitado de honor de la primera edición de este evento. Poco se puede decir que no se haya dicho ya de Schwarzenegger. Una leyenda viva del mundo del cine, protagonista de títulos que el 'fandom' atesora en su corazón como parte de su ADN. No en vano, el austríaco ha participado en más de medio centenar de títulos que son historia del cine, como 'Terminator', 'Predator', 'Desafío total' o 'Conan', por nombrar sólo cuatro.

De leyenda del culturismo a icono de Hollywood y gobernador de California, su carrera ha marcado a generaciones e inspirado a millones de personas en todo el mundo y por ello, "la San Diego Comic-Con Málaga 2025 se enorgullece de presentar a su invitado especial, todo un icono del cine de acción e inolvidable protagonista de cintas Arnold Schwarzenegger es, y será, una de las figuras más reconocidas e influyentes de la cultura popular mundial", ha asegurada la organización en una nota de prensa.

La presentación de la San Diego Cómic-Con Málaga se ha celebrado este jueves en la sede del BBVA en Madrid, patrocinador financiero del evento, y ha contado con la presencia de Javier Barberá, Director Ejecutivo de San Diego Comic-Con Málaga; así como con la participación institucional de Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía; Arturo Bernal, el consejero de Turismo y Andalucía Exterior; Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía y presidente de la Agencia Digital de Andalucía; Francisco de la Torre, alcalde de Málaga; junto con Alicia Izquierdo, cuarta teniente de alcalde y concejala del Área de Innovación, Digitalización Urbana, Promoción de la Inversión Tecnológica y Empresarial y Captación de Inversiones de Málaga y vicepresidenta del Consejo de Administración de Promálaga; así como patrocinadores principales de la San Diego Comic-Con Málaga. En representación de BBVA, el acto ha estado presentado por Francisco Javier Jerez Basurco, Director Territorial Sur BBVA.

80.000 m2 dedicados al entretenimiento y la cultura popular

Serán más de 120.000 asistentes de más de 20 países diferentes que durante 4 días, del 25 al 28 de septiembre, se reunirán en 82.000 metros cuadrados para disfrutar de más de 300 horas de contenidos exclusivos. Hace 15 meses que comenzó el "reto" de traer a Europa este evento intergeneracional que llevaba más de cinco décadas de celebración exclusiva en San Diego (EE.UU.) y que se ha convertido en "mucho más que una feria del cómic", con grandes actores de Hollywood entre amantes del cine de aventuras y fantasía, las series de televisión, los videojuegos, la literatura, el 'cosplay', los juegos de rol y más.

El escenario principal de la San Diego Comic-Con Málaga tendrá un aforo de más de 3.000 personas, al que se suman otros 3 auditorios más, con capacidad para 900, 600 y 200 personas respectivamente. Espacios como Ludic Plaza, con más de 34 horas de programación y una capacidad total de 1.200 personas durante las cuatro jornadas, "será el lugar para relajarse y compartir con otros fans la pasión por los mejores juegos de mesa".

Además, la experiencia San Diego Comic-Con Málaga se completa con el Exhibitor Hall, donde marcas como Disney, Bandai, Funko o Nintendo estarán presentando de manera interactiva para los fans sus novedades y ofreciendo toda una programación paralela para que, una vez cruzas el umbral de San Diego Comic-Con Málaga, la diversión y el entretenimiento te acompañe en todo momento. Gracias a Movistar, patrocinador tecnológico, la conexión entre marcas y asistentes va a ser más ágil y rápida que nunca. Además, UNOde50 se suma a esta experiencia única presentando una colección especial con unidades limitadas muy exclusivas de las que solo hay 50 en el mundo.

300 horas de contenido único

Si el recinto de San Diego Comic-Con Málaga es grande, el contenido lo es aún más: 300 horas de contenido único, no repetido, que recoge lo mejor -y a los mejores- de sus principales temáticas: cómic, cine, animación, literatura, juegos de mesa, gaming… hasta completar una parrilla que ofrece, simultáneamente, más de 15 opciones para elegir y personalizar la experiencia a gusto de cada asistente.

A la presencia de figuras como Jim Lee o Jeph Loeb se suman otros nombres del mundo del Cómic como C.B Cebulski, editor jefe de Marvel Comics desde 2017 y uno de los responsables de mantener y continuar el legado de una de las editoriales más influyentes en la historia del medio.

Por su lado, Disney aterriza en San Diego Comic-Con Málaga con dos de sus estrenos más sonados: 'Tron: Ares' y 'Predator Badlands', cuyas impresionantes presentaciones quedarán guardadas en la memoria de los asistentes para siempre. Por otro lado, para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de Star Wars Visions, su aclamada antología animada cuya visión única contribuye a expandir aún más los límites creativos del universo Star Wars.

Para reducir los tiempos de espera a las actividades, los visitantes de la San Diego Comic-Con Málaga podrán utilizar su ID de registro para reservar plaza en las distintas actividades con aforo limitado. Este sistema de reservas se pondrá en marcha en la página web el 15 de septiembre.

Cosplay, cereadores y K-Pop

Además de los contenidos, San Diego Comic-Con Málaga prepara una experiencia muy especial para aquellos que la viven con toda su intensidad. Es el caso del universo Cosplay, que, no solo contará con una entrada especial para ellos, sino que ofrece un espacio para reparar cualquier pieza de sus trajes y armaduras, además de ofrecer la oportunidad de ganar diversos premios en el concurso de Cosplay que San Diego Comic-Con Málaga organiza junto a Feroca, o bien, si te apasiona el universo Marvel, hacerlo en el Concurso de Virus Marvel de Tranjis Games, patrocinado por AK Interactive o Ilustrastudios.

Para aquellos que ven la vida en viñetas y hablan a través de bocadillos, San Diego Comic-Con Málaga es una oportunidad de presentar su trabajo a profesionales de las mejores casas del mundo del cómic a través del Portfolio Review. Un acceso de lujo a la industria de la mano de tus ídolos y referentes.

También tendrán oportunidad de brillar los amantes del K-Pop participando en un concurso de baile que busca encontrar a futuras estrellas entre los fans del fenómeno musical coreano. Además, habrá talleres que incluirán la participación de marcas como Royal Talents, en los que disfrutar en formato reducido de actividades pensadas para fans de todas las edades.

Entradas

San Diego Comic-Con Málaga ha anunciado el lanzamiento de una última remesa de entradas para acudir cualquiera de los días del evento. Las entradas se pondrán a la venta el día 10 de septiembre a las 12.00 horas a través de VivaTicket, y se mantendrán el mismo proceso de compra y precio que las anteriores, 50 euros + gastos de gestión, a modo de celebración de la ilusión con la que, tanto la ciudad, como los fans, han abrazado esta oportunidad de hacer historia juntos. El precio habitual en próximas ediciones será de 80€ por día. "Para garantizar un acceso justo y evitar la reventa, todas las entradas son personales e intransferibles".

Durante las próximas semanas se revelará la ubicación de las Fanzones para que los fans puedan realizar el intercambio de sus entradas de manera escalonada, evitando colas innecesarias y, para que, el día que acudan a San Diego Comic-Con Málaga solo tengan que preocuparse de disfrutar de un evento inolvidable. Para aquellos que no hayan podido realizar antes el intercambio de la entrada por la acreditación, se habilitarán zonas a la entrada de FYCMA para que puedan hacerlo el mismo día del evento.