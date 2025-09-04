¿A dónde irá la fortuna de Giorgio Armani?

El fallecimiento de Giorgio Armani, el icónico diseñador italiano de 91 años, supone un terremoto para el mundo de la moda y el cierre de una época, tras más de medio siglo de un imperio que ha marcado el lujo mundial. Tanto es así que su muerte ha creado una conmoción casi inmediata en Italia, su país natal, donde prácticamente todas las portadas de las ediciones en línea de los diarios se hacían eco este jueves de la noticia, mientras que la ciudad de Milán ya ha anunciado el luto ciudadano para el próximo lunes. Pero, con ello, también se abre el habitual interrogante: ¿Qué será de la fortuna del riquísimo empresario?

Una respuesta la ofrece la biología. Al no haber tenido hijos, Armani no tiene herederos directos (que serían destinatarios por ley de al menos parte de su fortuna). Pero sí tiene sobrinos. Son tres: Silvana y Roberta, hijas de su hermano Sergio, fallecido hace años, y el hijo de su hermana Rosanna, Andrea Camerana. Todos ellos se sientan en el consejo de administración de su empresa y se suman a al menos otras dos figuras de importancia: su compañero sentimental, Leo Dell’Orco, y el empresario Federico Marchetti, fundador de Yoox.

Aún se desconoce qué cuota recibirá cada uno —para eso hará falta conocer el contenido del testamento—, pero, dada la gran afinidad de Armani con Leo y Silvana, se supone que ambos tendrán un rol particularmente protagónico en la repartición de su patrimonio y posiblemente en la gestión de las empresas del diseñador. Así lo contó el propio Armani en su libro autobiográfico 'Por Amor', publicado en 2022. "Leo y Silvana son mis lugartenientes en el estilo", afirmó entonces.

Un burgués aplicado

En cualquier caso, difícil es decir si será una transición pacífica o no, pues el valor —real y potencial— de la fortuna de Armani es estratosférico. De hecho, además de ser dueño de Armani Group, la empresa de moda fundada por él, Giorgio Armani era la cuarta persona más rica de Italia, con un patrimonio neto estimado de más de 11.800 millones de dólares, según la última lista difundida por Forbes (que según Bloomberg serían poco menos que 10.000 millones de dólares).

Aun así, la batalla también podría ser precisamente por su empresa, que mientras vivió Armani nunca quiso vender ni ceder a nadie (a diferencia de Gucci, Valentino y tantas otras marcas de lujo). "Todos me dicen que me retire y disfrute de los frutos de lo que he construido, pero yo digo que no… absolutamente no", afirmaba todavía en 2023 al diario económico 'Financial Times'. Una decisión, esta, fruto también de "un poco de orgullo personal", reiteró el año pasado, ya con 90 años.

La fortuna en juego

Una explicación quizá también se halle en el origen de su saga. Nacido en 1934, un 11 de julio en Piacenza, en pleno auge del fascismo, Armani era el típico vástago burgués del norte de Italia. Hijo de un empleado estatal y de una directora de un centro recreativo infantil, de ellos, según llegó él mismo a confesar, había aprendido ese estilo sobrio y esencial que tanto caracterizó su forma de ser y su marca. Entonces, se vivía "con gran dignidad pero con poco" y, en lo referente a la vestimenta, "como mucho uno se permitía una pequeña flor en el ojal, en momentos importantes como la primera comunión", escribió en 'Por Amor'.

Lo que está en juego no es poco. De acuerdo su último balance difundido, el imperio de Armani es una multinacional que vale de 2.300 millones de euros en ingresos anuales, con 8.700 empleados en todo el mundo y, según los analistas, con cuentas que no presentan particulares dificultades.

