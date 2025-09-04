Audiovisual
Torremolinos se reivindica como cuna del rock and roll español en un documental
El periodista Manolo Bellido retrata, apoyado por sus protagonistas, la pujante y creativa vida nocturna de la localidad de la Costa del Sol en los años 60
Quien conozca al periodista Manolo Bellido tendría muy claro al saber de su reciente jubilación que ésta no iba a suponer una etapa de inactividad profesional, precisamente. De hecho, sólo unos meses después de dejar su puesto de trabajo en Canal Sur Bellido ya está al frente de un ambicioso proyecto: dirigir un documental sobre la vida nocturna del Torremolinos de los años sesenta y cómo fue una de la cunas del rock and roll en nuestro país. 'Nietos de Torremolinos', título provisional de la cinta, se encuentra en pleno rodaje y cuenta con el apoyo de Canal Sur, la Diputación de Málaga y el Ayuntamiento de Torremolinos.
La película, con Antonio Hens en la producción, recuerdan cómo el rock and roll llegó a la Costa del Sol de la mano de los turistas extranjeros y que ese fenómeno convirtió a Málaga en el germen del rock español. A diferencia de grandes capitales como Madrid, Zaragoza y Sevilla, donde esta música entró por las bases militares americanas, en la Costa del Sol llegó con las primeras oleadas turísticas: había tiendas de ropa que no existían en la Gran Vía, y sonaban discos que aún no se habían editado en España, como suele recordar Javier Ojeda, líder de Danza Invisible.
Vida nocturna
'Nietos de Torremolinos' busca evocar la legendaria vida nocturna, con decenas de locales, clubes, salas de fiestas y bares en los que había actuaciones en directo cada noche, pero a la vez, dicen sus responsables, será "un retrato humano de sus protagonistas, aquellos jóvenes que quisieron cambiar el mundo y divertirse tocando sus canciones favoritas. Los Íberos, Los Gritos, Los Buitres y Los Ángeles, además de numerosos extranjeros, se subían a los escenarios de las discotecas de Torremolinos para convertirse en estrellas del rock". Muchos de esos músicos se pondrán delante de la cámara de Manolo Bellido para recordar aquel tiempo y aquel lugar, el de aquella localidad de noches infinitas en las que todo parecía posible.
