Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Galardones

La dramaturga Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025

El jurado ha seleccionado la obra ‘L'imperatiu categòric' (Arola) por "la profunda y potente carga dramática y el dominio de una técnica ingeniosa con la que la autora encuentra el tono y la temperatura ideal de una pieza irónica e incisiva

La dramaturga Victoria Szpunberg, al Lliure de Gràcia. | JOAN CORTADELLAS

La dramaturga Victoria Szpunberg, al Lliure de Gràcia. | JOAN CORTADELLAS

EFE

Madrid

La dramaturga Victoria Szpunberg ha sido galardonada este viernes con el Premio Nacional de Literatura Dramática 2025, por su obra 'L'imperatiu categòric', concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado la obra ‘L'imperatiu categòric' (Arola), por "la profunda y potente carga dramática y el dominio de una técnica ingeniosa con la que la autora encuentra el tono y la temperatura ideal de una pieza irónica e incisiva.

Desde una base filosófica, Victoria Szpunberg (Buenos Aires, 1973) retrata "la crueldad de un sistema capaz de expulsar a cualquiera de sus miembros, incluso cuando se someten a sus normas".

Profesora de dramaturgia en el Institut del Teatre y en la Escuela Superior de Coreografía de Barcelona, Szpunberg publicó su primera obra 'Entre aquí y allá (Lo que dura un paseo)' en 1998, que fue accésit del Premio María Teresa León, seleccionada por el Royal Court de Londres (residencia internacional del 2000) y estrenada en la RESAD de Madrid en 2000 y en el Here Festival de Nueva York en 2002.

Además de su carrera como autora, ha colaborado con diferentes coreógrafos, ha firmado dramaturgias y adaptaciones teatrales, ha trabajado como directora y ha escrito piezas para radio e instalaciones sonoras. También ha participado en proyectos de teatro y educación.

En 2013 recibió el Premio Max en la autoría teatral catalana. Entre sus obras están 'Esthetic Paradise' (Sala Beckett, Festival Grec 2004), 'La màquina de parlar' (Sala Beckett 2007 y 2022 y Teatro Maldà 2017), 'El meu avi no va anar a Cuba' (Festival Grec de Barcelona 2008).

El premio reconoció en su pasada edición a María Velasco, a la que antecedieron Paula Carballeira, Pablo Remón, Guillem Clua, Alberto Conejero, Yolanda García Serrano, Alfredo Sanzol, Juan Mayorga o Angélica Liddell, entre otros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Estos son los 13 mejores bares de Málaga para tapear 'sin turistas', según las expertos en viajes: 'Conservan toda su esencia
  2. Así es el conocido chiringuito de Málaga que se ha convertido en el favorito de los famosos: allí acuden desde la reina Sofía a C. Tangana
  3. Abre en Málaga la primera cafetería de España donde todo es sin azúcar
  4. Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un 'sueño gastronómico': 'Qué bien se está aquí
  5. El X Festival Aéreo Internacional llenará de emoción la costa de Torre del Mar
  6. Denunciado el dueño de una empresa ilegal de aparcamiento en el aeropuerto de Málaga
  7. Un 'influencer' madrileño alaba la gastronomía de Málaga: 'Es la provincia con los mejores restaurantes
  8. Antequera se prepara para elaborar el cuarto bienmesabe más grande del mundo: más de 25 metros y 5.000 porciones

Pellicer: "Afronto el Málaga-Granada como si tuviéramos cero puntos"

Pellicer: "Afronto el Málaga-Granada como si tuviéramos cero puntos"

Perrone mejor tiempo en Cataluña, donde entran todos los favoritos en Q2 menos Piqueras

Perrone mejor tiempo en Cataluña, donde entran todos los favoritos en Q2 menos Piqueras

"Brasanac ya ha sido el primero en las pruebas de esfuerzo, es un espejo"

"Brasanac ya ha sido el primero en las pruebas de esfuerzo, es un espejo"

El restaurante más polémico de España está en Málaga: tiene carteles contra Pedro Sánchez y un perro que "muerde a los rojos"

El restaurante más polémico de España está en Málaga: tiene carteles contra Pedro Sánchez y un perro que "muerde a los rojos"

Ayuso: "Los más violentos, los etarras, con el pañuelo palestino, que siempre lo llevan ellos también son precisamente los que más lo jalean"

Ayuso: "Los más violentos, los etarras, con el pañuelo palestino, que siempre lo llevan ellos también son precisamente los que más lo jalean"

El Hospital Costa del Sol registra 9 donantes multiorgánicos y 11 de multitejidos en lo que va de 2025

El Hospital Costa del Sol registra 9 donantes multiorgánicos y 11 de multitejidos en lo que va de 2025

La dramaturga Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025

La dramaturga Victoria Szpunberg, Premio Nacional de Literatura Dramática 2025

La Fiscalía sitúa a Málaga y Marbella como foco principal de organizaciones criminales y entramados de narcotráfico

La Fiscalía sitúa a Málaga y Marbella como foco principal de organizaciones criminales y entramados de narcotráfico
Tracking Pixel Contents