Diez ‘pasiones’ del cine de Almodóvar

«Gracias a sus películas, muchos temas de toda la vida han llegado a nuevas generaciones de público pero no sólo por el hecho de referirnos a composiciones geniales sino porque aquello que narran, además, está vinculado de una manera muy estrecha con las historias que nos quiere contar», dice la intérprete Pasión Vega acerca de la función que en los largometrajes de Pedro Almodóvar desempeñan las canciones incluidas por el cineasta en cada una de las bandas sonoras de sus films, un repertorio sobre el cual Vega ha vertebrado el espectáculo Pasión Almodóvar, que traerá el 3 de diciembre al Teatro Cervantes. La cantante, de cara a esa cita, habla acerca de diez de los temas, uno por película, que Moisés P. Sánchez y una cuidada imagen escénica inspirada en la cartelería del cine del manchego, reúne en esta producción musical.

Lucho Gatica

Entre Tinieblas (1983)

«Bolerazo». Así define Pasión Vega el tema que interpretado por Lucho Gatica forma parte de la banda sonora del largometraje Entre Tinieblas. «Esa es una de las canciones que yo nunca había interpretado antes y es un bolero clásico, antiguo, que en la película suena en la voz de Lucho Gatica. Fíjese que la protagonista de la película es precisamente una cantante de boleros y Almodóvar entonces mete este tema que habla del desencuentro; de una relación adictiva donde el personaje no puede evitar volver a aquella persona que te hace sufrir», dice la cantante. «Es algo bastante habitual que cualquiera de nosotros también hemos podido vivir en cualquier momento. Lo que definimos ahora como relación tóxica: ni contigo ni sin ti», explica Vega acerca de una canción «que yo conocía por una versión de Luis Miguel aunque también la han cantado Carlos Arturo Briz, Concha Buika o, por ejemplo, Luz Casal porque pese a ser antigua es a la vez muy actual por eso de que ninguno ni ninguna estamos exentas de protagonizar una situación similar. Vamos», concluye Pasión Vega, «que el desamor es una cosa muy, muy antigua».

Miguel de Molina

¿Qué he hecho yo para merecer esto? (1984)

«Este tema es de las pocas canciones que yo he llevado casi siempre en mi repertorio», cuenta la intérprete sobre esta composición de Miguel de Molina, cantante de copla malagueño que falleció en el exilio, en Buenos Aires (Argentina), en el año 1993. «Yo la he interpretado con diferentes tipos de arreglos, a veces hasta innovadores llevados al jazz, por ejemplo, pero además la canto desde un personaje femenino. Provoca un empoderamiento en el escenario muy especial», confiesa Pasión Vega quien explica, de hecho, que durante los conciertos de Pasión Almodóvar habla con el público acerca de que «siempre se relaciona al cine de Pedro Almodóvar por con sus personajes femeninos y sin embargo los roles masculinos juegan también un papel muy importante en todas sus películas».

«Se trataba de un personaje muy adelantado a su tiempo; muy moderno, un transgresor. Se hacía él mismo su ropa, sus camisas, pintaba sus propios zapatos», detalla sobre un cantante que considera «un artista de los pies a la cabeza». Era tan innovador el malagueño, según la visión de la cantante, que se atreve a definirlo como «un personaje muy almodovariano» el cual no dudo en exponer sus homosexualidad cuando aquello era un asunto que, como le acabaría sucediendo, podría generarle serios problemas. «Es de esas canciones que nunca pasan de moda», añade.

Maysa Matarazzo

La ley del deseo (1987)

«Esta canción es una de las que yo, dentro del cine de Pedro Almodóvar, considero más desesperadas y también en la historia de la música; para mi de verdad que es de las más increíbles que he escuchado jamás», dice acerca de una composición en la cual se relata cómo «el deseo y la pasión arrastra con todo y genera situaciones muy dramáticas por esa manera de entender el amor». De desesperado «y tóxico» califica Pasión Vega dicho tema que, reconoce, interpretarlo «en francés sobre el escenario es una auténtica pasada» y «me genera un empoderamiento enorme», admite.

La Lupe

Mujeres al borde de un ataque de nervios (1988)

«Sin duda es una de las grandes canciones de la filmografía de Pedro Almodóvar», reconoce Vega sobre Puro teatro, tema que en Mujeres al borde de un ataque de nervios interpreta La Lupe. «Creo que es el mejor ejemplo de cómo los temas que el cineasta incluye en sus películas forman parte de la historia que nos quiere contar; eso lo convierte en un creador con una visión muy amplia de todos los ámbitos de la cultura», asegura sobre una característica «que no sólo vemos con la música sino incluso con los guiños que hace en cada film al mundo del arte o la literatura», dice Pasión Vega sobre el cineasta manchego

Luz Casal

Tacones lejanos (1991)

«Es una película donde se habla de la relación turbulenta entre una madre y su hija; se mezclan muchos elementos melodramáticos y hay también incluso comedia musical, crímenes, risas, lágrimas, un poco de todo, como la vida misma», dice Pasión Vega. «Estas dos canciones son dos cimas dentro de las bandas sonoras de las pelis de Almodóvar interpretadas por Luz Casal», añade la cantante sobre unas composiciones «muy significativas» en su espectáculo Pasión Almodóvar.

Fernanda y Bernarda de Utrera

Kika (1993)

«Palabras mayores». Así define Pasión Vega este tema que forma parte de la memoria sonora de la intérprete. «Es una canción de la cual existen varias versiones, como por ejemplo la que realiza Rocío Jurado, que es maravillosa; pero escucharla en las voces de Fernanda y Bernarda adquiere todavía más poderío», reconoce sobre una canción con la cual arranca el largometraje Kika. «Creo que tiene mucha magia pero sobre todo valoro lo que relata en su letra», afirma sobre ese amor tóxico que destaca en muchos de los films que ha rodado el director manchego.

Chavela Vargas

La flor de mi secreto (1995)

La apasionada relación cinematográfica de Pedro Almodóvar y Chavela Vargas está patente en muchas de las películas del director. «Esta es de las que a mi más me gustan pero también ha incluido Luz de luna en otras de sus producciones», recuerda Pasión Vega. «Es un tema que, por lo que cuenta, encaja perfectamente con el relato de La flor de mi secreto, además de que con su voz todo suena de manera especial», añade la cantante antes de rememorar el apoyo que supuso «para el relanzamiento de la carrera de Chavela haberse encontrado con Pedro porque ella estaba olvidada».

Caetano Veloso

Hable con ella (2002)

Pasión Vega admite que esta canción interpretada en Hable con ella por Caetano Veloso no es sólo una de sus favoritas entre los temas que Pedro Almodóvar ha añadido a sus películas «sino que se trata de uno de mis temas de cabecera porque realmente adoro la sensibilidad que [Veloso] pone en sus interpretaciones». «Fíjese que volvemos a hablar de los hombres en el cine de Pedro porque aunque a priori las protagonistas de este film son Leonor Watling y Rosario Flores, la historia presenta a Leonardo Sbaraglia y Javier Cámara como piezas principales del relato», añade antes de continuar explicando que de la versión de Cucurrucucú que en la película del año 2002 hace Caetano Veloso le llama especialmente la atención «que la cante sin ninguna estridencias cuando este tema es el típico que muchos otros y otras usan para demostrar o hacer alarde de su capacidad vocal ante el público», añade la cantante que ha incluido en su espectáculo Pasión Almodóvar esta mítica canción.

Estrella Morente

Volver (2006)

«Esta canción tiene para mí un significado muy especial en lo personal porque mi padre fue siempre un amante de los boleros y Volver, lógicamente, interpretado por Carlos Gardel, estaba entre sus favoritos», admite Pasión Vega que no puede evitar aplaudir tanto «la manera en la cual la canta en la película Estrella Morente sino en el trabajo que Penélope Cruz lleva a cabo» realizando en playback un tema «que gracias a Volver alcanzó otra dimensión además de acercarlo a un público más joven que posiblemente o no lo conocía o no se había parado a escuchar qué cuenta con su letra», afirma insistiendo de nuevo en la importancia que en el cine del manchego tienen las canciones como vehículo para enriquecer el relato que propone. «Es de las que más me gusta cantar en Pasión Almodóvar», concluye.

Rosalía

Dolor y gloria (2019)

Incluir en el repertorio de Pasión Almodóvar la copla de Rafael de León y Juan Solano A tu vera, que en Dolor y gloria interpreta «maravillosamente» Rosalía, según valora la propia Pasión Vega, «era casi obligado porque, además, Pedro en esta película está hablando de su vida y esa canción forma parte de sus recuerdos», añade la cantante. El uso que hace el cineasta de ese tema refleja para Pasión Vega «su gusto por la canción popular española», un repertorio que refleja mucho la trayectoria profesional de la cantante protagonista del espectáculo Pasión Almodóvar. Vega agradece «la defensa y el respeto que Almodóvar al cancionero clásico español» ya que «ha dotado de nueva vida a canciones fantásticas que quizás estaban un poco olvidadas», concluye sobre el papel de A tu vera en el largometraje protagonizado por Antonio Banderas.

