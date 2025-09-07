Taylor Swift entra en su nueva era: de las canciones de despecho sobre sus ex al matrimonio más tradicional

Taylor Swift ha pasado de cantarle al despecho y al desamor a estrenar una nueva era: la de mujer enamorada y comprometida que próximamente se rendirá al matrimonio al lado de Travis Kelce. De ser la chica triste, solitaria y con el corazón roto de 'The Tortured Poets Department' a reivindicar su sensualidad con un corpiño de diamantes y una boa de plumas en su próximo disco, 'The Life of a Showgirl'. De ser la eterna soltera del grupo de amigas a casarse con el perfecto jugador de fútbol americano y convertirse en su 'cheerleader' desde la grada -donde se ha dejado ver apoyando a su chico junto a su suegra-, representando un ideal estadounidense que podría estar sacado de cualquier comedia romántica adolescente de Hollywood. Del icono feminista, a la aspiración del matrimonio más tradicional y, para algunos, también conservador.

Swift, de 35 años, se ha convertido en la artista femenina más exitosa de la década y su fortuna se estima que ascienda a 1.600 millones de dólares, según 'Forbes'. Desde sus inicios, la cantante ha utilizado el desamor como su mayor fuente de inspiración -y de ingresos- y se podría afirmar que cada uno de sus exs tiene una canción.

Por ejemplo, 'All Too Well' y 'We Are Never Ever Getting Back Together' hablan de su relación con Jake Gyllenhaal. 'Forever and Always' trata de su ruptura con Joe Jonas, cuando él la dejó con una llamada que duró 25 segundos; de hecho, la canción 'Last Kiss' tiene una introducción de 25 segundos en honor a ese momento. Y 'Back to december' relata su historia con Taylor Launter. Ambos mantuvieron una relación durante el otoño y acabaron en diciembre de ese mismo año. Por no hablar de que su último disco, 'The tortured poets department', estaría inspiradísimo en su relación y ruptura del actor Joe Alwyn, con quien compartió seis años de relación.

Próximamente, Swift se va a convertir en una mujer felizmente casada con un jugador de fútbol americano, a la vez que anuncia un nuevo disco. ¿Dejará atrás esa imagen de mujer soltera que no necesita a ningún hombre en su vida para ser feliz? ¿A qué le cantará?

Compromiso tradicional

Swift y Kelce anunciaron su compromiso hace una semana y ya han recibido la bendición de más de 36 millones de personas que han dado 'me gusta' a la publicación de Instagram. "Tu profesora de inglés y tu profesor de gimnasia se casan", compartieron junto a imágenes del momento de la pedida. El vestido de Ralph Lauren que usó Swift en las fotos de compromiso estaba a la venta por 319,99 dólares y se agotó minutos después de la publicación en Instagram. El deportista también lució un polo azul marino de la misma marca.

Ralph Lauren se creó en 1967 y refleja el famoso "sueño americano", el ideal aspiracional de que toda persona tiene la oportunidad de lograr el éxito y la prosperidad a través del trabajo duro y el esfuerzo. Una idea que, para muchos, cae en la trampa de la meritocracia y hace que se mantenga la desigualdad social.

Por no hablar del desorbitado precio del anillo de compromiso, que lo creó el propio jugador junto a Kindred Lubeck, una diseñadora de joyas de Artifex Fine Jewelry, ubicada en Nueva York, con un diamante de talla brillante de mina antigua de entre ocho y diez quilates. Se estima que su valor esté entre 500.000 y 1,5 millones de dólares.

Una era en cada disco

Los proyectos de Swift siempre han estado ligados a su estética y la faceta personal que proyectaba en ese momento, las llamadas 'eras' a las que hacen referencia sus fans y ella misma en su gira 'The Eras Tour'. Desde la joven que iniciaba su andadura en el mundo del country ('Fearless') hasta la aspirante a estrella del pop ('1989'), la empoderada y dueña de sí misma ('Reputation') y la folklórica e introspectiva ('Folklore' y 'Evermore'). Casi siempre cantándole al desamor y a sus ex, una faceta que parece que dejará a un lado.

Durante mucho tiempo, la artista también basó su personalidad en hacer justicia para su propia música y regrabar sus primeros álbumes en las 'Taylor's Version', después de que Scooter Braun se quedara con los derechos de propiedad todas sus canciones. Pero esa faceta también se acabó, ya que el pasado mes de mayo la cantante consiguió recomprar los derechos musicales de sus discos originales a Scooter Braun.

Ahora, parece que la artista quiere convivir con sus dos nuevas personalidades. Taylor Swift aparece en la misma semana en un jardín de flores con Kelce arrodillado y vestida de Ralph Lauren, completamente enamorada de su futuro marido, que con un 'body' y medias de rejilla con una estética 'flapper' para la portada de su nuevo disco.

La felicitación de Trump

No hace tanto tiempo que Swift se definió a sí misma como "childless cat lady" ("la señora de los gatos sin hijos") en un comunicado donde confirmaba su apoyo a la demócrata Kamila Harris en las pasadas elecciones presidenciales. Estas palabras se dirigían directamente al vicepresidente republicano, J. D. Vance, que en 2021 afirmó que las mujeres demócratas de la administración de Biden eran "un grupo de señoras de los gatos sin hijos que llevan vidas miserables". Hoy, esa 'cat lady' es una mujer que abraza a su jugador de fútbol americano y le ofrece su mano llena de diamantes.

La superestrella también apoyó a Harris en su defensa por "los derechos LGTBIQ+, la fecundación 'in vitro' y el derecho al aborto". Estas palabras provocaron el enfado de Donald Trump, que escribió varios mensajes en sus redes sociales en los que confirmaba su profundo odio hacia la cantante. Un odio que parece que ha desaparecido después de conocer su compromiso. Tras confirmar que la pareja pasará por el altar, el presidente de Estados Unidos deseó suerte a Swift y Kelce en su matrimonio. "Creo que él es un gran jugador. Creo que es un gran tipo y creo que ella es una persona fantástica, así que les deseo mucha suerte", dijo Trump preguntado por los periodistas.

Polémica con American Eagle

Hace unos días, Kelce confirmó que su marca de ropa, Tru Kolors, lanzaría una colección con American Eagle tras la polémica que vivió la firma en la campaña publicitaria con Sydney Sweeney este verano. El anuncio fue muy cuestionado por impulsar supuestamente un “discurso racista y nazi” y de “supremacía blanca”, en medio de las políticas antimigratorias de Trump y la ola de conservadurismo extremo que vive EEUU. De hecho, la actriz se inscribió en el Partido Republicano de Florida el 14 de junio de 2024 y recibió públicamente el apoyo del presidente de EEUU en la polémica: "¿Está registrada como republicana? ¡Ay, me encanta su anuncio!".

Este es solo uno de los múltiples acuerdos publicitarios que ha cerrado el deportista desde que se confirmó su relación con Swift. Y su romance también ha impulsado su carrera en la pequeña pantalla, en 2024, Prime Video anunció que Kelce será el presentador de la primera temporada de su concurso 'Are You Smarter Than a Celebrity?', y su faceta como actor, fichando para la próxima serie de terror de Ryan Murphy, 'Grotesquerie'.

Uno de los principales motivos de la ruptura de la cantante con su anterior novio, el actor Joe Alwyn, fue que él quería mantener un perfil bajo y eso no era posible con la exposición de la cantante. Todo lo contrario de lo que quiere Kelce. Esa Taylor Swift de 'Love Story', uno de sus primeros éxitos en 2008, parece que finalmente ha encontrado su historia de amor real.

