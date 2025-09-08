GALARDÓN
La gallega Miriam Reyes, Premio Nacional de Poesía 2025 por el libro 'Con'
Desde el año 2001 experimenta con la escritura audiovisual y el recital multimedia, llevando la poesía a otros formatos y escenarios
EFE
La escritora gallega Miriam Reyes ha sido galardonada con el Premio Nacional de Poesía 2025 por su obra 'Con' (La Bella Varsovia, 2024), un poemario que "participa de la conversación pública en lo que respecta a las posibilidades de los vínculos".
El jurado del premio, concedido por el Ministerio de Cultura y dotado con 30.000 euros, ha destacado que la voz de la autora "traza con fuerza y originalidad el territorio de lo mutuo, hasta darle un excepcional sentido cósmico".
"El compás de la obra se centra en las dimensiones de la relación con el otro. Y lo hace desde una inteligencia lingüística que piensa y conmueve, mientras escribe, desde la desnudez de la conciencia y del cuerpo", señala el fallo.
Asimismo, el jurado ha valorado que Reyes "ha conseguido una estructura arquitectónica muy sugerente, donde la sonoridad y el ritmo hacen de ‘Con’ un excelente poemario que, siendo agudo y conceptual, interpela y desviste todas y cada de nuestras emociones”.
Poeta, editora y traductora nacida en Ourense, a los ocho años Reyes emigró a Caracas, donde estudió Letras en la Universidad Central de Venezuela y posteriormente se licenció en Filología Hispánica en la Universitat de Barcelona.
Además de ‘Con’ ha publicado los libros de poemas ‘Espejo negro’ (DVD, 2001), ‘Bella durmiente’ (finalista del XIX Premio de poesía Hiperión, Hiperión, 2004), ‘Desalojos’ (Hiperión, 2008), ‘Yo, interior, cuerpo. Antología poética’ (Argentina, 2013), ‘Haz lo que te digo’ (Bartleby, 2015), ‘Prensado en frío’ (Malasangre, 2016) y ‘Sardiña’ (Chan da pólvora, 2018).
Su obra poética está recogida en el volumen ‘Extraña manera de estar viva’ (Mixtura, 2022).
Desde el año 2001 experimenta con la escritura audiovisual y el recital multimedia, llevando la poesía a otros formatos y escenarios.
El premio reconoció en su pasada edición a la también gallega Chus Pato, uniéndose a una amplia lista de galardonadas, entre quienes se encuentran Miren Agur Meabe, Yolanda Castaño, Aurora Luque, Olga Novo, Pilar Pallarés o Antònia Vicens, entre otras.
- Un suizo elige Málaga para pasar su jubilación por sus precios: 'Con mi pensión de 1.400 euros y la de mi mujer, sería imposible vivir en Suiza
- Unicaja-Real Madrid: Final del Torneo Costa del Sol
- Este es el restaurante de Málaga que Antonio Banderas califica como un 'sueño gastronómico': 'Qué bien se está aquí
- El comercio tradicional de Málaga no puede asumir los alquileres desorbitados del Centro; está en clara desventaja con las grandes cadenas
- El parque temático de la naturaleza de Carratraca despega
- Procesión de la Virgen de la Victoria: recorrido, horario y actos previstos
- Este es el pueblo andaluz elegido como en el que 'mejor se come' por los expertos en viajes: está rodeado de naturaleza y combina tradición y modernidad
- Vecinos de la barriada de Plaza de Toros piden más aparcamientos ya