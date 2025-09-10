La Comic-Con pondrá a la venta últimas entradas para asistir en Málaga

Última oportunidad para conseguir una entrada para la Comic-Con de Málaga Un anuncio que llega con la revelación del invitado de honor de esta convención: Arnold Schwarzenegger.

Las entradas para la Comic-Con de Málaga, que se celebrará del 25 al 28 de septiembre en el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA), están agotadas desde junio.

Pero para quienes se hayan quedado sin ir, la Comic-Con pondrá a la venta nuevas entradas este 10 de septiembre. A partir de las 12:00 horas, los pases podrán adquirirse a través de la página web oficial de VivaTicket.

Cómo conseguir tu entrada

Para acceder a la venta, hay que registrarse previamente en www.sandiegocomicconmalaga.com para obtener tu ID de registro único.

Una vez registrado, entra a Vivaticket y compra tu entrada utilizando tu ID personal y tus datos.

¿Vas a comprar entradas para amigos o familiares? También necesitarás sus respectivos ID de registro y datos personales.

Las entradas serán válidas solo por día —no habrá abonos multijornada— lo que permitirá que más fans puedan asistir y vivir esta experiencia histórica.

Desde la organización explicaron que todas las entradas serán personales e intransferibles, con el objetivo de evitar la reventa. El precio de las entradas será de 80 euros por día.

Asistentes

En semanas anteriores se habían desvelado otros nombres que asistiran al evento, como el del capo de DC Jim Lee, el guionista y productor Jeph Loeb, el editor jefe de Marvel Comics desde 2017 C.B Cebulski, el actor Taz Skylar, de ‘One Piece'; o la dibujante japonesa Peach Momoko.

Por su lado, Disney aterriza en San Diego Comic-Con Málaga con dos de sus estrenos más sonados: 'Tron: Ares' y 'Predator Badlands', con una presentaciones que se esperan espectaculares. Por otro lado, para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de Star Wars Visions, una aclamada antología animada que contribuye a expandir aún más los límites creativos del universo de 'La guerra de las galaxias'.

Un largo listado en el que aún se esperan más confirmaciones.