Robin Wright y Olivia Cooke: "madre" y "nuera" a la gresca en la Costa del Sol

La semana pasada Netflix estrenó 'Dos tumbas', una miniserie española rodada principalmente en Frigiliana. La serie, un thriller de venganzas protagonizado por la antequerana Kiti Mánver, pronto se convirtió en el mejor spot turístico del pueblo, puesto que ocupó varios días el número 1 de la plataforma de streaming en nuestro país. Hoy el turno es de una producción internacional, 'La novia', que llega a Prime Video con un reparto de relumbrón: Robin Wright y Olivia Cooke lideran esta intriga psicológica basada en el libro homónimo de Michelle Frances.

Si 'Dos tumbas' nos muestra un pueblo blanco, típico y hermoso, pero alcanzable, asequible, lo de 'La novia' es otra cosa: siguiendo esa tendencia marcado por exitazos como 'The white lotus', que explotan la fascinación de los norteamericanos por localizar sus tramas en lujosísimos enclaves europeos, de estética opulenta y aire mediterráneo, la ficción que llega hoy a los televisores de los suscriptores de la plataforma de Jeff Bezos se sitúa en lugares malagueños tan exclusivos como el Cortijo San Francisco y especialmente Villa Tramores, en Benahavís, un lugar con mucha historia. «Parte de la familia de Diana de Gales es propietaria; ella se alojó en numerosas ocasiones, de hecho hay muchas fotos suyas en la casa», asegura la directora del equipo de localizaciones, Irene Manrique Matin.

El casco histórico de Marbella también es protagonista de muchas escenas de la serie: «Recreamos un gran mercado en una de las plazas más bonitas del casco antiguo», dice Manrique Matin. Diversos lugares de Ronda, la terminal de llegadas del Muelle Uno de la capital y muy especialmente la Cueva del Gato (en Benaoján) se lucen en diversos momentos de 'La novia'.

Imagen de 'La novia' en la Cueva del Gato / Prime Video

«Fue un paraíso salir del sombrío Londres y estar en la soleada España», bromeó Wright en una reciente entrevista con 'Express'. Decimos que «bromea» porque la actriz lleva ya un tiempo afincada en el Reino Unido, lejos de las presiones de Hollywood y el clima político enrarecido de su país tras la vuelta de Donald Trump al poder ("EEUU es un circo", sostiene).

Seguro que desde su estreno 'La novia' (por cierto, no sólo protagonizada por Robin Wright sino también dirigida y producida por ella) se conviertirá en uno de los contenidos más populares de Prime Video, y eso trasciende calidades, críticas y opiniones: que millones de personas en todo el mundo contemplen algunas de las más singulares estampas de la Costa del Sol resulta algo impagable.

Elenco

El elenco, desde luego, invita: de un lado, tenemos a la Wright, veterana de la pequeña y la gran pantalla con títulos icónicos como 'House of cards' o 'La princesa prometida'; de otro, está Olivia Cooke, un rostro pujante, en los carteles de, no es poca cosa, 'La casa del dragón', 'Ready player one', 'The sound of metal' o 'Motel Bates'.

Pero es que, además, se prestan a uno de esos thrillers psicológicos, con giros y sospechas continuas, protagonizados por un par de mujeres fuertes y misteriosas. Así, tenemos a una mujer (Wright) que ve tambalearse su vida cuando su hijo (encearnado por el actor Laurie Davidson) trae a casa a una nueva novia (Cooke) con algo inquietante. ¿Hay motivo para desconfiar? ¿O es la propia madre de quien se debe huir?

La terminal del Muelle Uno, en una escena de 'La novia' / Prime Video

Por cierto, avisan de que este thriller viene cargado de polémica: tiene una indudable carga edípica (eufemismo: se coquetea con la idea del incesto) y sus responsables avisan de que la sensualidad extrema (teniendo en cuenta que hablamos de una serie de una gran plataforma de streaming, claro) es una de las cartas con las que juega y que el coordinador de intimidad ha tenido más trabajo de lo habitual.