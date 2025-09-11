La larga herencia musical de Torremolinos, hecha película

Es casi mediodía en la playa de los Álamos. A más de 30 grados, ya superado el 40 de agosto, el periodista Manolo Bellido da luz verde a la grabación de una nueva entrevista. Acaba de poner punto y final a una dilatada y exitosa trayectoria profesional en Canal Sur, pero su labor divulgativa no se detiene. Qué mejor que emplear sus primeros meses como jubilado que dando forma a un «viejo proyecto, para el que al fin se le dan las circunstancias, con una historia por contar», nos explica.

Así nace un documental que en pleno rodaje aún no tiene ni nombre definitivo (por ahora es ‘Nietos de Torremolinos’). Su objetivo no es otro que el de reivindicar a la ciudad costasoleña como origen del rock en español, con lo que nos remontaremos a finales de los 50 e inicios de los 60 y aquellos primeros clubes nocturnos, de la mano de «sus propios protagonistas, que muchos siguen afortunadamente entre nosotros».

Dos semanas de rodaje

Con el apoyo del propio ente radiotelevisivo andaluz, Canal Sur, el Ayuntamiento torremolinense o la Diputación de Málaga, además del asesoramiento en producción de artistas locales como Javier Ojeda (Danza Invisible), Bellido completará casi dos semanas de rodaje con localizaciones también en Madrid, donde siguen en activo algunos músicos que en los 60 solían bajar a la Costa del Sol para interpretar sus éxitos ante un público local que reunían a grandes estrellas del cine estadounidense o a deportistas de elite llegados desde Centroeuropa o los más lejanos destinos internacionales.

El periodista rescata la figura de los gaditanos Rocking Boys, que desde de La Línea de la Concepción iniciaron una meteórica trayectoria en 1956 hasta grabar sus primeros éxitos en 1962, «incluso un año antes que los Beatles», comenta Bellido. Y añade sobre los contenidos aún por completar: «Este documental lo van a contar quienes fueron testigos de aquella época. Todos los que intervienen son personalidades que pasaron por Torremolinos en los años sesenta, que vivieron la experiencia de una vida nocturna incomparable, que ni siquiera la había en las grandes ciudades y que aquí se forjaron como músicos y como personas».

Bellido expresa que se trata de alguien que a los 27 años, estando en Torremolinos, «ya lo había hecho todo. Había grabado dos discos fundamentales para los orígenes del rock en español, el de Los Íberos y el de Cánovas, Rodrigo, Adolfo y Guzmán, se había casado, había tenido un hijo e incluso había ido a vivir a Suecia, con su mujer, que era de las primeras turistas que vinieron de allí, con 22 años». Precisamente participa en el documental la escritora Concha Moya, que el pasado año y de la mano de Luis Martín, guitarrista de los Ronaldos, recuperaba la vida de Rodríguez en el libro ‘Adolfo. Por el Camino Púrpura’.

Una historia por descubrir

El propio Adolfo reconoce que a sus 77 años es un privilegio lo que le está ocurriendo ahora: «No lo digo yo. Lo dicen ellos y es bueno que se entere todo el mundo. La conquista del Oeste, en el pop y en el rock empezó aquí en Torremolinos y en los sesenta. Después los ochenta fueron la continuidad, la vida que sigue funcionando, pero la semilla empezó con nosotros, porque no teníamos referencia anterior. Ya en los ochenta sí que nos tenían a nosotros», matiza.

El veterano intérprete nos atiende en la autocaravana donde vive desde que regresó a la Costa del Sol, ya jubilado como músico de directo. En este mismo vehículo se rodaban este miércoles escenas más allá de las playas torremolinenses, incluida La Carihuela. También se han usado localizaciones en Benalmádena o Fuengirola, donde Adolfo pasa tardes de verano en las que recuerda con nostalgia pasajes de hace seis décadas.

«Torremolinos era un oasis en 1966. Venían holandeses, sí, y dos aviones diarios de Estocolmo y Dinamarca. Ahí empezó el turismo y toda la gente, por ejemplo, los americanos de Rota y Sevilla, acudían al único sitio donde tomar una copa. Todo eso es un privilegio. No me gusta el apodo que se le ha dado de que aquí había una Sodoma y Gomorra. Antes de los setenta no había esa libertad. Era una libertad vigilada. Y musicalmente se dio pie al origen del rock en español», finaliza. Bellido justo repite esas últimas palabras. Torremolinos y esa herencia olvidada es el germen de este largometraje.

