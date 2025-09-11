Ray Barbee, el gran protagonista de la nueva edición de Moments

La primera visita a España del fotógrafo y leyenda del skate Ray Barbee encabeza la edición número 12 de Moments, el Festival Internacional de Culturas & Artes Contemporáneas que activa una extensa red con más de 130 actividades en 45 espacios de tres ciudades (Málaga, Sevilla y Madrid).

La cultura alejada de los pasillos institucionales, levantada por agitadores con una visión rompedora, es la materia prima de Moments, un festival ancho y largo, extenso e intenso, que desde Málaga proyecta lo mejor de la creación internacional ferozmente independiente y popular a través de autores referente pero también firmas pujantes. La vanguardia y lo pop, los barrios y los espacios culturales de primer nivel, ésa es la filosofía de Moments.

Si el año pasado el diseñador Stefan Sagmeister fue el gran protagonista de la edición, este año el nombre propio más destacado es el de Ray Barbee, fotógrafo, músico y leyenda viva del skateboarding, miembro del mítico equipo de skate Powell Peralta. Llega por primera vez a España para presentar la muestra The joy is in capturing the journey, una colección de sus imágenes favoritas tomadas en sus viajes durante los últimos 16 años que se cuelga en Le Mur Photo Gallery and Book Store de Madrid. A Málaga se acercará para impartir un taller de fotografía, en el Museo Picasso Málaga, en el que combinará la observación fotográfica y la visión personal, la teoría y la práctica callejera. Y también ofrecerá una ración de su proyecto musical en el Centre Pompidou.

Fistrosofía, una oda a Chiquito, las jornadas de estudio y pensamiento en torno a la figura de Chiquito de la Calzada regresan el 6 de noviembre para adentrarse en la figura del cantaor sin dejar de lado el humor. Se realizarán en la Sociedad Económica de Amigos del País en Málaga.

En Málaga también se celebra la segunda entrega del ciclo Oquedades, que trae una edición especial de los Montes de Málaga en la que se hablará del papel de la mujer en los verdiales, del misterio de los vinos naturales y de la población y el uso agrario de este territorio. Y alcanzan su tercera edición los ciclos Designarium, Wall Stories y Electroversos. Designarium tendrá como marco la Escuela de Arte San Telmo para escuchar a Realmente Bravo hablar de su proceso creativo autogestionado desde la periferia y a Luz Moreno, que plantea una reflexión sobre la utilización de las plantas. Será el 30 de octubre. Ese mismo día, en La Económica, Antonio Xoubanoba, Joaquín Vila y Dreucol participan en el III Wall Stories para hablar del arte mural en el medio rural, del arte urbano y el graffiti. Y la poesía y experimentación sonora seducirán al público en La Caverna de Amores el 8 de noviembre con la participación en Electroversos de Marcos Carnero y Patricia Conor, Manué y Carlos Contreras, Elisa Ogalla e Hilandera, Sole Villalba y Belén S. Guzmán.

El festival refuerza su carácter formativo con más de 25 workshops y laboratorios creativos que reúnen a artistas de primer nivel. En Málaga destacan el taller de Irene Zottola en Las Buganvillas Film Lab, las exploraciones matéricas de Idoia Cuesta en torno al mimbre en el Museo de Málaga, la propuesta de Pilar O’Connor sobre intuición y narrativas textiles en Nika Art Gallery, las experiencias gastronómicas de Bernardita Cocina y Luz Moreno en Espacio OCOA y el workshop de branding de Laura Zorrilla de INDI&COLD Del boceto al click; del diseño a la construcción de marca en la Escuela de Arte San Telmo.

En cuanto a la agenda musical, en Málaga, una de las actuaciones más esperadas será la de Lucía Álvarez La Piñona, una de las bailaoras más personales e inquietas de su generación que trae el estreno absoluto de Calvario el 31 de octubre al Museo Carmen Thyssen.

La programación completa de Moments 2025 se encuentra en su web, www.momentsfestival.org.

