"Caja de resistencia": imágenes contra un asesinato artístico

No es habitual que un documental hecho en Málaga termine estrenándose en los cines, aunque sea en circuitos reducidos de la exhibición más selecta, claro; pero es que tampoco se gana todos los días un premio al Mejor Documental en el prestigioso Festival de Valladolid (Seminci) y galardones en Jenjou (Corea del Sur), L’Alternativa, Márgenes o el certamen de Sevilla. Aunque, sobre todo, lo que pesa fundamentalmente es el hecho de que Alejandro Alvarado y Concha Barquero, realizadores y estudiosos de la no ficción con una más que aquilatada trayectoria a sus espaldas, han logrado esa aproximación creativa a la memoria pertinente en la actualidad que puede ser una de las misiones del documental: aquí han rescatado la figura de Fernando Ruiz Vergara, autor de 'Rocío', película que fue censurada en los inicios de la democracia por desmontar las relaciones entre el poder religioso, político y económico en Andalucía y que continúa prohibida aún hoy en España. Sí, hoy.

'Caja de resistencia', como se titula el documental de Alvarado y Barquero, llevaba años en preparación, incluso sin que sus autores lo supieran. Los malagueños conocieron a Ruiz Vergara en el verano de 2010, cuando le fueron a entrevistar mientras realizaban una tesis doctoral sobre la censura en el cine durante la Transición española. Entablaron amistad y conectaron plenamente, hasta el punto de que el cineasta sevillano, entonces afincado en una pequeña aldea de Portugal, les propuso ayudarle a terminar un proyecto de documental sobre las minas de wolframio de Panasqueira. No pudo ser: Ruiz Vergara falleció en 2011.

Alvarado presentó en 2019 su tesis, titulada finalmente 'La postcensura en el cine documental de la Transición', para despertar a todos aquellos que crean que la condena a Valtonyc o Pablo Hasél (éste lleva ya cuatro años en prisión) por injuras y calumnias a Juan Carlos I y los juicios a blogueros, humoristas y dibujantes por memes, posts y viñetas en publicaciones y redes sociales son el resultado de un caldo de cultivo reciente. El texto se detenía en el caso de Rocío, de Ruiz Vergara, la primera película secuestrada judicialmente tras la llegada de la Democracia. Aún hoy, 40 años después, sigue censurada por orden del Tribunal Supremo. A su autor le costó la carrera (no filmó nada más: «Fue un asesinato artístico», sentencia Barquero) y, dicen, que también casi la vida.

Pero la reivindicación de Fernando Ruiz Vergara no quedó en aquella tesis. Alvaro y Barquero decidieron abordar «un propósito»: «Retomar las películas inacabadas de un cineasta censurado». «En 2016, una búsqueda acudimos a la Filmoteca Española en busca de información para una investigación sobre Rocío. Entre los materiales depositados en sus almacenes se encontraban 260 rollos de negativo de 16 milímetros. Eran los descartes del montaje, metraje que quedó fuera de la versión final. Las imágenes olvidadas de una película prohibida que cobran vida en la pantalla después de 40 años», comentan los creadores. «Quisimos especular o fabular con las películas que él no pudo hacer a partir de las películas inconclusas suyas que creíamos que tenían más que ver con nuestro presente. Hemos retomado ese hilo tendido por Fernando, esa fuerza, ese punto de vista, y nos la hemos llevado a nuestros territorios, a nuestro propio lenguaje cinematográfico», aseguran. Ahora, el resultado de aquella investigación abierta, libre y artística se estrena en Málaga (Cine Albéniz, hoy con coloquio con los directores), Madrid, Barcelona y Sevilla, con proyecciones puntuales también en Ferro, supone un verdadero ejercicio de cine para la libertad.

Alejandro Alvarado y Concha Barquero, durante la presentación del filme en la Seminci / J.C. Castillo

Escrutinio

Pero, ¿qué tenía 'Rocío' para ser objeto de un escrutinio tan cruel? Es una mirada antropológica, lejos de folclorismos y devociones, a la romería y sus alrededores, dirigido por Ruiz Vergara y escrito por Ana Vilar. ¿Qué hay en sus imágenes que soliviantó tanto como para el secuestro judicial? Ruiz Vergara se refirió sin tapujos, a la represión en Almonte tras el golpe militar de 1936, que dejó cien víctimas, «99 hombres y una mujer». Con un responsable máximo, según el autor: José María Reales Carrasco, terrateniente y exalcalde de la localidad. El escándalo fue monumental y el largometraje terminó en el Supremo: cárcel y multa para el director (que se autoinculpó para eximir de toda responsabilidad al vecino que acusaba directamente a Reales Carrasco en la película); según la sentencia, «no es atinado avivar los rescoldos de esas luchas». Aunque la película se reestrenó en 1985 (con los fragmentos más peliagudos suprimidos, con una pantalla en negro con la leyenda «Supresión por sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo del 3.4.1984»), el cineasta quedó tocado y hundido: se exilió voluntariamente en un pequeño pueblo de Portugal, donde falleció en 2011, dejando un par de guiones que nunca llegaron a salir del cajón.

"En la historia de Fernando hay mucho dolor. Nosotros lo sentimos en su compañia»

En 2010 Alvarado y Barquero (pareja creativa y sentimental, como lo fueron Ruiz Vergara y Vilar) viajaron a la aldea lusa donde Ruiz Vergara pasó sus últimos años. «En la historia de Fernando hay mucho dolor, no sólo el que ya sugiere su destino, sino el que nosotros mismos sentimos en su compañía», aseguraron los cineastas en una entrevista con CTXT, apuntando: «Hay una frase muy bonita que daba título a la retrospectiva de 2016 que Filmoteca y el Reina Sofía dedicaron a la pareja Straub-Huillet: Hacer la revolución es volver a colocar en su sitio cosas muy antiguas pero olvidadas. Esas palabras son sencillas, potentes y auténticas, quizás lo más subversivo sea eso, colocar en su sitio lo que estaba olvidado». Ése es el objetivo final de 'Caja de resistencia'.