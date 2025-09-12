Málaga, elegida como escenario para el rodaje de un k-drama coreano

Málaga continúa siendo elegida como plató de rodaje de grandes productoras. Esta vez, el k-drama salta el charco y elige Málaga como escenario para una de las series más esperadas de 2025: “Waiting for Gyeongdo”.

Se trata de la serie surcoreana protagonizada por el actor Park Seo Joon, uno de los rostros más reconocidos del k-drama actual, y Won Ji An, quien viene de interpretar a la jugadora 380 en el fenómeno internacional “El Juego del Calamar”.

A ambos se les ha visto en la calle Casapalma, rodando una secuencia de la serie.

La serie, que será transmitida por la cadena JTBC, promete cautivar a los espectadores con una historia intrigante, llena de romance y comedia.

La trama

Esta comedia romántica trata sobre los ex amantes Lee Gyeong Do y Seo Ji Woo, quienes se conocieron y se enamoraron cuando tenían veinte años.

Sus caminos se cruzan inesperadamente en un momento imprevisto de sus vidas, lo que lleva a una serie de eventos llenos de romance, humor y momentos emotivos.

Park Seo Joon interpretará a Lee Gyeong Do, un reportero de entretenimiento del medio Dongwoon Ilbo. El personaje destaca por tener una personalidad realista y cercana: ni excéntrico ni inusual, lo que facilita que el público se identifique con él.

Su vida da un giro caótico cuando se reencuentra con su ex novia Seo Ji Woo, con quien tuvo una relación apasionada en el pasado, después de que su esposo se ve envuelto en un escándalo de infidelidad.

El drama explora su compleja historia de amor, alternando entre el presente y flashbacks de sus años universitarios, cuando compartieron una relación intensa con constantes idas y venidas.