Rodaje
Málaga, elegida como escenario para el rodaje de un k-drama coreano
La serie está protagonizada por el reconocido actor Park Seo Joon y Won Ji An, la jugadora 380 del "El Juego del Calamar"
Málaga continúa siendo elegida como plató de rodaje de grandes productoras. Esta vez, el k-drama salta el charco y elige Málaga como escenario para una de las series más esperadas de 2025: “Waiting for Gyeongdo”.
Se trata de la serie surcoreana protagonizada por el actor Park Seo Joon, uno de los rostros más reconocidos del k-drama actual, y Won Ji An, quien viene de interpretar a la jugadora 380 en el fenómeno internacional “El Juego del Calamar”.
A ambos se les ha visto en la calle Casapalma, rodando una secuencia de la serie.
La serie, que será transmitida por la cadena JTBC, promete cautivar a los espectadores con una historia intrigante, llena de romance y comedia.
La trama
Esta comedia romántica trata sobre los ex amantes Lee Gyeong Do y Seo Ji Woo, quienes se conocieron y se enamoraron cuando tenían veinte años.
Sus caminos se cruzan inesperadamente en un momento imprevisto de sus vidas, lo que lleva a una serie de eventos llenos de romance, humor y momentos emotivos.
Park Seo Joon interpretará a Lee Gyeong Do, un reportero de entretenimiento del medio Dongwoon Ilbo. El personaje destaca por tener una personalidad realista y cercana: ni excéntrico ni inusual, lo que facilita que el público se identifique con él.
Su vida da un giro caótico cuando se reencuentra con su ex novia Seo Ji Woo, con quien tuvo una relación apasionada en el pasado, después de que su esposo se ve envuelto en un escándalo de infidelidad.
El drama explora su compleja historia de amor, alternando entre el presente y flashbacks de sus años universitarios, cuando compartieron una relación intensa con constantes idas y venidas.
- La Sagrada: así será la nueva discoteca que abrirá en Málaga 'por y para los malagueños
- Se abre el registro de solicitudes para una promoción de VPO del Distrito Z
- Primaprix abre su tercer supermercado 'low cost' en Málaga
- Un turista americano llega a Málaga y se queda sin palabras con la educación de los andaluces: 'Eso nunca pasa en Reino Unido o Francia
- Un turista danés muestra su asombro al descubrir en Málaga la 'calle más grande' que ha visto: 'Es simplemente impresionante
- El fuego en Benalmádena queda extinguido y se permite el regreso de los vecinos evacuados
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-Coviran de la Copa de Andalucía
- Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: 'Si piensas en comprar tu primera vivienda para vivir, estás a punto de cometer el peor error de tu vida