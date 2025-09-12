Quevedo aterriza en Málaga este fin de semana, con su 'Buenas Noches Tour'

Este fin de semana, Málaga tiene una cita especial con uno de los artistas más escuchados de España.

Quevedo, el cantante canario, aterriza el sábado y domingo en la capital malagueña con su gira 'Buenas Noches Tour España'.

Con el sold out colgado en la capital, el Palacio de los Deportes Martín Carpena se convertirá en una producción de primer nivel, con un despliegue visual y sonoro a la altura de las grandes estrellas internacionales.

Málaga es la única ciudad andaluza para su gira nacional.

'Buenas Noches' es ya el segundo álbum de Quevedo. Lo publicó a finales de noviembre del año pasado. En él, quiere reflejar una nueva perspectiva de la vida y del mundo que lo rodea.

Este disco ha tenido una gran acogida entre el público, con 12,2 millones de escuchas —el récord de la plataforma Spotify en España en las primeras 24 horas. Este récord ya lo tenía Quevedo, logrado con su primer disco, Donde Quiero Estar.

Málaga está entre las últimas ciudades del tour. Los próximos y últimos conciertos del canario serán el 26 de septiembre en A Coruña y el 2 de octubre en Valencia.