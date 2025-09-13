Málaga se queda con Quevedo: el cantante vuelve a la ciudad por la puerta grande

Estamos en Málaga, pero la bandera de Canarias y las camisetas azules y amarillas esperan a Pedro Luis Domínguez Quevedo, conocido artísticamente como Quevedo.

La expectación es total. Había ganas de Quevedo. Las colas lo afirman. Algunos llevan acampando desde el jueves esperándolo en el Martín Carpena: “Todo lo que sea por verlo lo más cerca posible”, nos cuenta un grupo de jóvenes.

Por la puerta grande

Pedro vuelve a la ciudad por la puerta grande. La última vez que visitó la provincia fue en 2023, en el Puro Latino Torremolinos, y desde entonces “desapareció” para todos los fans durante más de un año. Pero ha vuelto, con más música y ganas que nunca. Y lo hace con el Buenas Noches Tour, presentando en directo su segundo álbum, Buenas Noches, una mezcla de rimas de grandeza, nostalgia, amores prohibidos, sexualidad y desamores.

Con peinado mullet y un traje chaqueta de corte acampanado, su estética escéptica recuerda a la de C. Tangana —quien también pisó este mismo escenario allá por 2022—. Los gritos de emoción pronto se convierten en coros cuando comienzan los primeros acordes de Kassandra, seguidos por Duro, desatando la locura.

La temperatura sube con Chapiadora.com y Por Atrás, temas que incendian al público.

Un momento del concierto de Quevedo en el Carpena. / Gregorio Marrero

Piel de Cordero

Pero no todo son nuevas canciones. Los fans del ‘old Quevedo’ lo saben, y estallan cuando suena Piel de Cordero, uno de los hits que lo lanzó al estrellato, junto a Ahora y Siempre, que también sonó para deleite de los más nostálgicos.

La segunda mitad del concierto se centró en los temas del álbum Donde Quiero Estar. Sonaron Sin señal, Playa del Inglés, Wanda, Vista al Mar, Punto G, y sus exitosas colaboraciones con Mora: Apa y Lacone, donde los pogos fueron protagonistas, envolviendo al público en una energía colectiva imparable.

Hubo lleno hasta la bandera en el concierto de Quevedo en Málaga. / Gregorio Marrero

Tercer acto

En el tercer acto del concierto, la intensidad bajó para dar paso a lo más íntimo. Qué Asco de Todo, su canción más introspectiva, mezcla de vulnerabilidad con ironía o resignación, marcó uno de los momentos más emotivos de la noche. También interpretó Noemú, dejando espacio para su lado más personal.

Pero el ritmo volvió a subir con Still Luvin, su colaboración con el rapero Delaossa, que además subió al escenario como invitado sorpresa, desatando la euforia del público malagueño.

La recta final fue apoteósica: Gran Vía y Columbia, para terminar, como no podía ser de otra manera, con Quédate, el himno que cambió su carrera para siempre y que hizo temblar el recinto entero.

'Locura' por Quevedo. / Gregorio Marrero

Doblete en Málaga

Quevedo ha girado por toda Latinoamérica. Le espera Estados Unidos, pero antes cierra su gira por España, siendo Málaga la antepenúltima cita del cantante con sus fans. De hecho, la capital malagueña es la única ciudad de Andalucía en acoger el Buenas Noches Tour, y por ello hará doblete: además de este sábado, también actuará este domingo, con sold out en ambas fechas. Uno de tantos, ya que lleva más de 20 conciertos con entradas agotadas.

Pedro vuelve a reafirmar por qué es uno de los artistas más escuchados del país. Málaga se queda con Quevedo. Málaga se queda con Pedro.