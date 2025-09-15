La malagueña Candela Sierra, Premio Nacional del Cómic 2025 con 'Lo sabes aunque no te lo he dicho'

Candela Sierra (Ronda, Málaga) 1990) ha sido galardonada con el Premio Nacional del Cómic correspondiente al año 2025 a propuesta del jurado reunido este lunes. El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros.

El jurado ha seleccionado su trabajo 'Lo sabes aunque no te lo he dicho' (Astiberri) porque "es una obra que da peso a la idea a través del recurso narrativo y gráfico. Desde el humor y un cierto regusto ácido y punzante, Candela Sierra indaga en los problemas de comunicación cotidianos, poniendo el foco en la superficialidad de las relaciones, cierta miseria moral que, a veces, nos lleva a comportarnos como ovejas de un rebaño. La magistral y equilibrada narrativa hace imposible abandonar la lectura de estas pequeñas historias geniales, a veces absurdas, aunque dolorosamente verosímiles".

Asimismo, el jurado ha destacado de la autora "su mirada fresca y excitante en la forma de entender el cómic y la habilidad para reflejar un afiladísimo análisis de nuestra sociedad sacando todo el jugo a la riqueza expresiva que ofrece el noveno arte".

Varias viñetas de 'Lo sabes aunque no te lo he dicho', de Candela Sierra, editado por Astiberri. / L.O.

El premio reconoció en su pasada edición a Bea Lema, uniéndose a una amplia lista de galardonados, entre quienes se encuentran Paco Sordo, Ana Penyas, Cristina Durán, Miguel Ángel Giner y Laura Ballester, Rayco Pulido y Miguelanxo Prado, entre otros.

Biografía

Candela Sierra es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Granada (UGR), con estancias en la Académie Royale des Beaux-Arts de Bruselas y en la Université Laval de Quebec.

Fue residente de la Fundación Antonio Gala para jóvenes creadores de Córdoba y estudió un máster especializado en cómic, en la Escuela Europea Superior de la Imagen de Angoulême (Francia), ciudad en la que también disfrutó de una residencia de creación de la Maison des Auteurs.

Ha sido galardonada, entre otros, con el Premio Valencia de Novela Gráfica con 'Rotunda', y el Premio Filmin y Premio a la mejor película de animación del festival Notodofilmfest con 'Lingua et Veritate'.

El jurado ha estado presidido por María José Gálvez Salvador, directora general del Libro, del Cómic y de la Lectura del Ministerio de Cultura; y como vicepresidente ha actuado Jesús González González, subdirector general de Promoción del Libro, la Lectura y las Letras Españolas.

Como vocales han actuado Ulises Ponce López, propuesto por la Asociación de Autores de Cómic de España (AACE); Mikel Santos Martínez (Belatz), por la Federación de Asociaciones de Ilustradores Profesionales (FADIP); Rafael Arias García, por la Confederación Española de Gremios y Asociaciones de Libreros (CEGAL); Francisco Javier Serra Recio (Xavi Serra), por la Asociación de los Críticos y Divulgadores de Cómic de España; Ester Salguero Amaya, por la Asociación de Autoras y Autores Profesionales de Cómic de España (APCómic); Sara Jornet Blasco (Sara Jotabé), por la Asociación Sectorial del Cómic; Alfonso Albacete Carreira, por la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando; María del Mar Corral Martínez, por la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE); Graciela Padilla Castillo, por el Instituto de Investigaciones Feministas de la Universidad Complutense de Madrid; María Medem Pérez, por el Ministerio de Cultura; y Bea Lema, autora galardonada en la convocatoria anterior.