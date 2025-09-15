Pastora Soler, Imanol Arias y María Barranco se suman a la agenda del Cervantes

Pastora Soler, María Barranco e Imanol Arias en la obra 'Mejor no decirlo' y el Concierto Extraordinario de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM) se suman a la nueva temporada del Teatro Cervantes de la capital malagueña.

Así, y según han informado en un comunicado, a las 11.00 horas de este martes, 16 de septiembre, salen a la venta las entradas para la visita en diciembre de la cantante sevillana, para la pieza dirigida por Claudio Tolcachir, que se integra en el 43 Festival de Teatro, y para la tradicional velada navideña de la Filarmónica.

Asimismo, estarán disponibles los tickets para la presencia en el Teatro Echegaray del joven cantante Mat Alba y de las tres obras que sacará a flote Factoría Echegaray, la división de producción teatral y dancística de Málaga Procultura. Así, en su ya décima temporada se montarán y estrenarán 'Conserveras del tiempo', de Juan Fleta, que levantará el telón en febrero de 2026; 'Tramontana', de Juanma Romero, entre abril y mayo, y 'Antígona en Jerusalén', de Olga Amarís, en junio.

La primera incorporación al cartel de los escenarios de Málaga Procultura es la de Mat Alba, un jovencísimo cantante y multiinstrumentista argentino que escribe y produce sus canciones desde niño y que saltó a la fama mundial tras telonear a Paul McCartney en uno de sus espectáculo en el Estadio Monumental de River Plate, Buenos Aires. El Teatro Echegaray recibe el 4 de noviembre (20 euros precio único) a este versátil intérprete y compositor de tan solo 24 años cuya pasión es estudiar diferentes lenguajes musicales y mezclarlos para crear canciones que conecten con todo público posible. Pop, candombe, tango, hiphop, bossanova, jazz confluyen en un repertorio en el que descuellan temas como 'No quiero saber', 'Me gusta tu estilo' y 'Nunk imaginé'.

El miércoles 3 de diciembre Pastora Soler recala en Málaga para ofrecer en uno de sus escenarios fetiche un nuevo concierto de su gira 'Rosas y espinas. 30 años' (de 20 a 65 euros). Tres años exactos después de que estuviera en el Teatro Cervantes con la gira Que hablen de mí (3 de diciembre de 2022), la intérprete de Coria del Río regresa a los escenarios con un espectáculo lleno de recuerdos en los que revela al público los momentos clave de su carrera, sus canciones más icónicas y sus éxitos más importantes.

Todo ello narrado a través de la música y también con un cuidado despliegue visual que conducirá al público por las ya más de tres décadas de carrera profesional, desde que lanzara en 1994 su álbum de debut, Nuestras coplas, hasta el presente, pasando por su papel como representante de Eurovisión en 2012 con 'Quédate conmigo', la inclusión de su voz en la Vuelta Ciclista a España de la mano de Carlos Jean o los múltiples premios que ha recibido.

Una cita indispensable del cartel navideño en la ciudad de La Farola es el tradicional Concierto Extraordinario de Año Nuevo de la Orquesta Filarmónica de Málaga. El recital de 2026 (sábado 3 de enero, 12 a 36 euros) tendrá en el podio al singapurense Darrell Ang, director artístico y principal de la Sinfónica de Sichuan desde diciembre de 2016, un maestro nominado al Grammy e invitado habitual en orquestas tan prestigiosas como la Sinfónica del Mariinsky, la Philharmonique de Radio France, la Sinfónica de Singapur, la Filarmónica de Londres o la Orquesta de la Radio de Baviera.

La velada estará basada en oberturas, valses, polcas y otras piezas de Franz von Suppé, Johann Strauss II, Josef Strauss, Bedrich Smetana y Pyotr Tchaikovsky, así como partituras del propio Ang y del compositor chino residente en Nueva York Tan Dun.

Imanol Arias y María Barranco / Javier Vanal

María Barranco e Imanol Arias protagonizarán 'Mejor no decirlo', comedia de Salomé Lelouch, con dirección de Claudio Tolcachir y producción general de Pablo Kompel y Pentación Espectáculos que se suma al cartel del 43 Festival de Teatro de Málaga. El viernes 30 y el sábado 31 de enero se verá en el Teatro Cervantes una obra que llega a España después de su temporada en Buenos Aires y gira en Uruguay, Chile y Paraguay con 'sold out' absoluto (entradas de 14 a 42 euros). "Mejor no decirlo es una provocación, un disfrute de actuación. Dos jugadores encendidos, abriendo las puertas de lo que siempre pensamos que es mejor no mencionar. Poniendo en duda todos los lugares comunes, cambiando el punto de vista con mucho humor, complicidad y una infinita ironía", afirma Tolcachir.

Las tres obras que Factoría Echegaray montará en su décima temporada y que también salen este martes a la venta (15 euros precio único, con oferta de 2X1 en todos los pases), comparten un trasfondo sociopolítico.

Juan Fleta ubica su 'Conserveras del tiempo' en la España de 1975 en una envasadora de atún del sur de España desde el punto de vista de las trabajadoras. Inma Caballero, Alejandra Cid, Magda Salinas y Virginia DeMorata protagonizarán la obra de Fleta, que subirá el telón del Teatro Echegaray los días 19, 20, 21, 26, 27 y 28 febrero de 2026.

La segunda obra del curso 25-26, 'Tramontana', de Juanma Romero, se ubica en una playa junto a un faro a la que llegan cientos de miles de refugiados, y se verá los días 23, 24, 25, 30 abril y 1 y 2 mayo de 2026, mientras que en 'Antígona' en Jerusalén Olga Amarís reactualiza la figura tebana de Sófocles para sumergirse en el conflicto entre Israel y Palestina. La creación de Amarís cerrará la temporada de Factoría los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 junio de 2026.