La Junta confía en que el hipogeo fenicio de la Alcazaba pueda ponerse en valor "pronto"

La consejera de Cultura, Patricia del Pozo, ha asegurado que la Junta de Andalucía está a la espera de recibir toda la documentación respecto al hipogeo fenicio de la Alcazaba de Málaga, la cual "tramitaremos con la mayor diligencia y la mayor rapidez para que pronto se ponga en valor y por fin se cumpla con el hipogeo tan maravilloso aparecido en esos aparcamientos".

Así lo ha respondido Del Pozo en comisión parlamentaria a la pregunta formulada por el diputado andaluz de Vox por Málaga Antonio Sevilla, sobre dicho hipogeo, "un hallazgo único" y "de gran valor" que considera "debería haberse convertido ya en un referente en la historia antigua de Málaga", aunque no ha habido "ni restauración" y sigue "escondido". Así, le ha preguntado qué va a hacer la Junta y en qué punto está el proyecto.

Con origen en el siglo VI a.C.

Al respecto, Del Pozo ha recordado que fue en el año 2000 cuando se descubrió en el entorno de la Alcazaba ese hipogeo fenicio con origen en el siglo VI a.C. y amortización aproximadamente en el V a.C. durante las obras de un aparcamiento subterráneo; un bien que, ha dicho, "cuenta con protección urbanística a través del catálogo municipal, que no es Bien de Interés Cultural, pero sí se considera perteneciente al patrimonio histórico andaluz".

Ha señalado que la obligación de conservación y mantenimiento "corresponde a las personas propietarias titulares de derechos o simples poseedoras", en este caso, la Sociedad Municipal de Aparcamiento y Servicios del Ayuntamiento de Málaga; y ha asegurado que la Junta mantiene "una estrecha colaboración" con el Consistorio "que cuenta con un patrimonio histórico muy importante".

En este sentido, ha dicho que desde la Delegación de Cultural se han mantenido comunicaciones, "instando a redactar un proyecto de conservación y restauración y realizar una actividad arqueológica preventiva" y ha apuntado que la Sociedad Municipal presentó un proyecto de conservación en 2023, con propuesta de tratamiento paliativo en el hipogeo fenicio, y la Gerencia de Urbanismo presentó un proyecto de conservación y restauración con proyecto de actividad preventiva.

Actividad arqueológica preventiva

En ese momento, la Junta "consideró que el objetivo general de la intervención era acertado y compatible con los valores patrimoniales del Ayuntamiento", pero, no obstante, "se pidieron algunas subsanaciones y se solicitó una actividad arqueológica preventiva".

La consejera ha indicado que el pasado mes de mayo "nos trasladaron de la Gerencia Municipal de Urbanismo que se había ordenado a la Sociedad Municipal de Aparcamientos la aportación del proyecto de conservación y restauración con proyecto de actividad preventiva en el yacimiento arqueológico hipogeo fenicio en el aparcamiento de Alcazaba, las subsanaciones requeridas".

"Por tanto, el Ayuntamiento de Málaga está trabajando en esta materia y cuenta con la interlocución permanente de nuestra delegación territorial", ha dicho Del Pozo, quien ha añadido que, además, ambas administraciones "han mantenido también comunicación para la elaboración de un plan integral de conservación de la Alcazaba y Gibralfaro. También estamos hablando sobre eso".

Escondido

Por su parte, el parlamentario de Vox ha lamentado que el hipogeo "continúa escondido en la tercera planta de un aparcamiento como si fuese un estorbo más en vez de una joya patrimonial". "Ese es el sello del PP, consejera, titulares, fotos, anuncios, pero la realidad es la parálisis. El PP promete y se olvida en cuanto pasa la campaña electoral", ha criticado, al tiempo que ha señalado que debería ser "un recurso de investigación, de difusión y hasta de atracción cultural y turística".

Por otro lado, Sevilla también le ha preguntado a Del Pozo por los bienes culturales exportados supuestamente de forma ilegal de Marbella a Italia, que incluyen retablos del siglo XVI, tablas renacentistas, esculturas, tapices, mobiliario antiguo, incluso piezas atribuidas autores conocidos, valoradas en más de tres millones de euros.

Según el parlamentario de Vox, ya se había denegado la exportación previamente, aunque se realizó, lo que "demuestra que los mecanismos legales existen, pero que no son eficaces", punto en el que ha destacado la importancia de la cooperación internacional y el valor de estas piezas que "no es sólo económico".

Ha señalado que "el mercado del arte sin una regulación estricta y de una trazabilidad es un terreno fértil para el tráfico ilícito" y, además, Andalucía, "con su riqueza cultural y patrimonial, es especialmente vulnerable"; por lo que ha preguntado a la Junta "qué está haciendo para evitar que esto vuelva a ocurrir".

Expolio patrimonial

Al respecto, la consejera ha dicho que es una tema que "nos preocupa a todos los miembros de la comisión; el expolio patrimonial es terrible y, gracias a Dios, ingresan prácticamente todas las semanas en los museos andaluces muchísimas piezas que son detectadas por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

"Es algo contra lo que se lucha permanentemente, pero, efectivamente, es preocupante", ha señalado Del Pozo, quien ha subrayado también la colaboración entre policías para recuperar estos 62 bienes culturales "de gran valor", cuyo traslado desde Marbella ya fueron "expresamente denegada por el ministerio en el año 2018". El caso lo lleva el Juzgado de Instrucción número 1 de Marbella.

Ha explicado que por parte de la Junta "todo el trabajo que se ha hecho ha sido respetando el reparto competencial que establece el ordenamiento jurídico", puesto que, aunque hay competencias compartidas, la Constitución "le da a la defensa del patrimonio cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación competencia exclusiva al Estado", ha apuntado.

Catalogación de las piezas

Por tanto, ha indicado que "una vez que todas las piezas se encuentren en España y la Administración central termine de hacer la documentación y toda la catalogación de esas piezas, podremos valorar ya las gestiones que tenemos que hacer con el ministerio para recuperar o no alguna de esas piezas".

Al respecto, ha asegurado que "nuestra intención es determinar si alguna de las piezas recuperadas pudiera pertenecer al patrimonio andaluz", así que "una vez que el Estado haga su trabajo y el ministerio catalogue y vea perfectamente la ficha de cada uno de los bienes y sepamos cuáles pueden estar ligados a nuestro discurso histórico y expositivo y que puedan pertenecer aquí, por supuesto que iniciaremos las gestiones para solicitar que sean depositadas en los espacios culturales de Andalucía, como no podía ser de otro modo".