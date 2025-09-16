Korashe: cómo sentirse Cristiano Ronaldo en un estudio de grabación

Korashe es Karima Kennafi, uno de los nombres malagueños más singulares de esa escena musical española que, con Rosalía y Dellafuente como líderes espirituales, transita sin prejuicios entre géneros y texturas musicales. Escuchar sus canciones, como sus ya himnos 'Hello Piti' o 'Alfa Roneo', es descubrir un mundo propio vibrante e ingenioso, lleno de colores y sentimientos, divertido y refinado, ideado junto a su inseparable productor Kfé. Ambos (con Pacio y Suave también en el cartel) se presentarán el próximo 9 de octubre en la sala La Trinchera: quienes quieren estar al tanto de lo que se diseña en los laboratorios domésticos de sonido más inquietos y al margen tienen una cita de verdad imprescindible.

Karima, diseñadora gráfica de profesión, es una veinteañera malagueña que ha crecido entre la cultura marroquí y la andaluza. «Tuve un conflicto con mi identificación porque no me sentía de ninguna parte, no sentía que fuese lo suficiente para ninguna de las dos culturas y hasta que no he madurado no he sabido ver que no tenía por qué decidirme por una», comentó en 'Acero' cuando saltó al ruedo musical. Lo hizo primero como Con K como apodo artístico y, finalmente, adoptando, con la k de su nombre y apellido, el título de la popular canción de su adorada Nathy Peluso, 'Corashe' (que, por cierto, tiene también tatuado en una mano); sí, la de «Te hace falta coraje / Te hace falta, te hace falta corashe». Pues a Karima le sobra.

Cristiano Ronaldo

Dice que cada vez que entra en el estudio de Kfé se pregunta a sí misma: «¿Me voy a ir a casa sintiéndome una mierda o me voy a ir sintiéndome Cristiano Ronaldo?». Pero, ¿a qué suena su música? Pues a Cristiano Ronaldo: juega atrevido, con flexibilidad y con más profundidad de lo que parece (pero no al fútbol). Hace años Karima era fan de Hannah Montana, Miley Cyrus, Lady Gaga y Ariana Grande, las divas más o menos habituales en las paredes de una adolescente; ahora, confiesa que gracias a su productor, ha ampliado la paleta y profesa devoción por Rosalía, Dellafuente y Lorde, entre otros referentes actualísimos.

Así que entre los dos manufacturan un pop urbano, empeñado en buscar las vueltas a la electrónica, con un trabajadísimo autotune y muchos trucos en la chistera, pegadizo hasta la obsesión y con unas letras llenas de ocurrencias y juegos de palabras («Si fumar me va a matar ya me mato yo por ti / Llevo un paquete Ducal con tu 996», canta en 'Hello Piti'), hallazgos («Tengo la pena metía por las venas / Los 7 puñales y 1000 vidas ajenas / Yo soy esa niña que riñe a las fieras / Y que tú te pensabas que iría por las buenas», escribe y entona en 'celos/FOMO?') y bastante inmersión emocional («Que las flores de tu pelo no me quitan el consuelo y la tos / Que por mucho que lo niego la verdad te echo de menos y tu no / No tuvimos puntería ni supimos apurar el motor», 'Cómo duele si es tan bonito').

Marcas

MTV España la nombró este verano uno de los nombres a seguir y Jack Daniel’s la incluyó en su lista de «los siete inetiquetables» de esta temporada para la revista GQ. Apenas unos pocos epés han bastado para que marcas como éstas hayan girado la cabeza, con 'Cómo duele si es tan bonito' (2024) y, especialmente, 'Ya tengo carné, ahora sí puedo hablar de coches' (2025), breves, fulgurantes, como grandes jalones de su corta y prometedora trayectoria. En su última referencia propone un reguetón nocturno y de luces de neón, repleto de carisma y potencial comercial, pero quién sabe qué será lo siguiente. «Ahora mismo no me quiero encerrarme en nada, como si junto flamenco, bachata y electrónica», dijo (¿anunció?) hace unas semanas en 'El Generacional'.

«Creo que me caigo / Mе sueño tan alto que creo que me caigo», confiesa en la ya citada 'celos/FOMO?' Suele pasarle a los talentos pujantes, a punto de dar el salto hacia los terrenos de una mayor aceptación popular y la profesionalización de su propuesto pero con cierto abismo en frente. En realidad, Karima lo tiene claro, clarísimo: en su cabeza «no entra la idea de tener un plan B». «Esto [su carrera musical] o sale o sale. Voy a vivir de esto». Siiiuuuuu.