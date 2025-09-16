'Memoria y deseo': cuando Picasso descubrió la sombra de quienes somos

El Museo Picasso Málaga dedicará su próxima temporal a celebrar el centenario de unas piezas seminales del corpus artístico de Pablo Ruiz Picasso: la inspiradora y compleja pintura Estudio con cabeza de yeso (1925), una obra que marca un antes y un después en la producción del genio y que impresionó, entre otros, a Salvador Dalí y Federico García Lorca. 'Picasso. Memoria y Deseo' llegará al Palacio de Buenavista el próximo 14 de noviembre.

«Naturaleza muerta al claro de luna malva», de Salvador Dalí. / © FOTOGASULL/FUNDACIÓ GALA-SALVADOR DALÍ

La muestra, comisariada por el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga Eugenio Carmona y patrocinada por la Fundación Unicaja, explora la compleja relación entre las imágenes y las derivas del sujeto moderno a través de la obra de Picasso y sus contemporáneos, avanza la pinacoteca. Y todo a partir de 'Estudio con cabeza de yeso', la pieza que consolidó el adiós del malagueño a las formas neoclásicas de su pintura: la cabeza clásica ha dado paso a una doble cabeza, con el efecto perturbador que crea en el espectador de contemplar un individuo medio enlucido en yeso, con su sombra, más que presente. «Picasso convirtió esta imagen polifacética tanto en emblema psíquico del sujeto dividido como en la metáfora del pasado que dialoga con el presente. Lo heterogéneo articula la vivencia de lo cotidiano. Y este es para Picasso el lugar de la memoria. Pero la memoria solo es traída al presente por el deseo. Por el deseo entendido no solo como pulsión sino como voluntad inagotable de vivir y transformarse», explican desde el Museo Picasso. Habrá que esperar hasta noviembre para una exposición altamente conceptual, con tanto de teoría artística como psicológica.