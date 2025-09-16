Récord de preestrenos exclusivos en el Festival de Cine Francés

El Festival de Cine Francés de Málaga celebrará su edición número 31 del 10 al 17 de octubre en diferentes espacios de la capital, firme en su propósito de difundir la cultura francófona a través del séptimo arte. La cita, este año, abrirá con una esperada primicia: el estreno de 'Nouvelle Vague', el relato de Richard Linklater sobre la génesis del movimiento cinematográfico francés liderado por Jean-Luc Godard (que llegará a las salas comerciales el año que viene).

«La historia del Festival está muy ligada a la de Málaga y sus habitantes. Al igual que la ciudad, el festival ha crecido, atrayendo a un público ansioso por nuevas experiencias culturales y cinematográficas», presentó Sullivan Benetier, director del certamen, haciendo referencia al 90% de aforo con el que el festival ha contado en sus últimas cinco ediciones. La edición de 2024 fue «un punto de inflexión en el festival», con «una positiva una fuerte repercusión nacional e internacional para el evento, y la ciudad de Málaga»: lógico, consiguieron traer como estrella invitada a la actriz Juliette Binoche, una de las grandes embajadores de la cinematografía gala. Este año es más que probable que también se cuente con un nombre de gran envergadura pero cuesta mucho compatibilizar agendas.

Esta temporada, la cita potencia la relevancia de su Sección Oficial con 10 preestrenos exclusivos en España llegados de Francia, Camerún, Canadá, Suiza o Bélgica. «Contamos con un record: 7 de ellos sin distribución nacional, y que confían en el Festival de Cine Francés de Málaga para su desarrollo en nuestro país, con ánimo de favorecer la sinergia del mercado cinematográfico franco-español», explicó ayer Julia Branché, directora artística del festival. Los directores Abd Al Malik, Sophie Deraspe, Grégory Magne, y Vincent Maël Cardona, así como el actor Makita Samba serán, a falta de esa estrella que dé los titulares y los flashes, los invitados internacionales que visitarán el certamen del 10 al 17 de febrero para presentar sus nuevas películas. Además de la también citada Nouvelle Vague, Muganga, Celui Qui Soigne, de Marie-Hélène Roux; Indomptables, de Thomas Ngijol; o la esperada L’Étranger, de François Ozon son algunas de las cintas destacadas de la programación de este año.

La selección busca «un equilibrio entre géneros, directores consagrados y proyectos noveles, pero también temas actuales que tocan las cuestiones que preocupan a la sociedad: metacine, lucha de clases sociales, existencialismo, amor, relaciones y la individualidad, y el concepto de libertad en el siglo XXI», argumentan los organizadores.

Asimismo, el Festival de Cine Francés fortalece su programa con actividades dirigidas a nuevos públicos, como la jornada familiar Mon Petit Festival !, o el cine-concierto dirigido por Santiago J. Otero Vela sobre el cine mudo de Méliès y Capellani. De nuevo, un programa de escolares que reunirá a miles de estudiantes de toda Andalucía, así como Le Cinéma Bien Sûr, la jornada de cine ad hoc para estudiantes de arte de la Escuela de Diseño y Arte Superior San Telmo, o el cine más innovador en Realidad Virtual en el Centre Pompidou Málaga. Además, sus habituales secciones se refuerzan: cortometrajes exclusivos, proyecciones y conciertos francófonos en la Fiesta de Clausura al aire libre en La Térmica, y una retrospectiva sobre la Nouvelle Vague a propósito del estreno de Linklater. La programación completa, en www. festivalfrancesmalaga.es.