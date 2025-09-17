Los invitados estrella de la Comic-Con Málaga 2025 que no te puedes perder

Cuenta atrás para una cita marcada desde hace meses en el calendario: la Comic-Con San Diego Málaga.

La capital se convertirá del 25 al 28 de septiembre, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) reunirá a fans, creadores y líderes de la industria en una gran celebración del cine, la fantasía, los cómics y el gaming

Un evento único que por primera vez se celebra fuera de la ciudad estadounidense de San Diego y que se estima que llegue a congregar a más de 120.000 asistentes. Todo esto con un cartel de estrellas, actores, dibujantes y editores de las grandes industrias del cómic.

Todos los confirmados

Todavía no se saben muchos nombres de quienes participarán en esta primera edición de la Comic-Con malagueña. Aunque en los últimos días ya se han dado a conocer los últimos confirmados.

El invitado de honor de este evento será Arnold Schwarzenegger. El actor y exgobernador de California será el padrino de esta primera edición malagueña. El austríaco ha participado en más de medio centenar de títulos que son historia del cine, como 'Terminator', 'Predator', 'Desafío total' o 'Conan', entre cientos más.

Otro de los últimos confirmados ha sido Luke Evans. El actor galés ha interpretado papeles destacados como Drácula en "Dracula Untold", Gaston en "La Bella y la Bestia", y Bardo en "El Hobbit". También ha sido parte de "Fast & Furious" y series como "The Alienist" y "Nine Perfect Strangers".

Se sabe que acudirá Norman Reedus a presentar la nueva temporada de Daryl Dixon, el spin of centrado en su personaje de una serie legendaria como The Walking Dead, que se ha rodado en parte en España. La plataforma que la produce, AMC, presentará aquí también The Talamasca, inspirada en el mundo literario de Anne Rice.

En semanas anteriores se habían desvelado otros nombres que asistiran al evento, como el del capo de DC Jim Lee, el guionista y productor Jeph Loeb, el editor jefe de Marvel Comics desde 2017 C.B Cebulski, el actor Taz Skylar, de ‘One Piece'; o la dibujante japonesa Peach Momoko.

Por su lado, Disney aterriza en San Diego Comic-Con Málaga con dos de sus estrenos más sonados: 'Tron: Ares' y 'Predator Badlands', con una presentaciones que se esperan espectaculares. Por otro lado, para los fans de Star Wars, Lucasfilm presenta la tercera temporada de Star Wars Visions, una aclamada antología animada que contribuye a expandir aún más los límites creativos del universo de 'La guerra de las galaxias'.

A esta lista se suman los nombres de Gwendoline Christie, la actriz reconocida en todo el mundo por su inolvidable papel como Brienne de Tarth en Juego de Tronos y como la Capitán Phasma en Star Wars.

Dafne Keen, conocida mundialmente por su papel de Laura/X-23 en Logan y Josef Fares director, fundador de Hazelight Studios y creador de títulos aclamados como Brothers: A Tale of Two Sons.

Otro de los confirmados es el actor Pedro Alonso, conocido por su icónico papel de Berlín en La Casa de Papel, y ha seguido sorprendiendo con una carrera llena de intensidad, carisma y personajes inolvidables.

En la edición de San Diego Comic-Con Málaga 2025, se contará con la presencia de C.B. Cebulski como invitado especial. Desde 2017, C.B. ha ocupado el puesto de editor jefe en Marvel Comics, marcando una etapa de gran innovación y crecimiento para la editorial.

Además, la convención contará con la participación de dos grandes figuras de la industria del entretenimiento: Nobuo Uematsu y Rie Tozuka. Uematsu, reconocido principalmente como el compositor de la emblemática saga Final Fantasy, ha dejado una huella indeleble en la música de los videojuegos, inspirando a generaciones de jugadores y soñadores.

A su lado, Rie Tozuka, actriz de voz, escritora y artista polifacética, aportará su talento a una experiencia interpretativa única, cautivando a todos los asistentes con su versatilidad.

Aún se esperan más confirmaciones.

Más de 120.000 asistentes

Serán 82.000 los metros cuadrados en los que se desenvuelva el encuentro: a los 60.000 de los que dispone el recinto se añaden otros 22.000 en exteriores que albergarán más atracciones, oferta gastronómica y un escenario propio. Lo que buscan sus organizadores, dicen, es que quienes acudan vivan "una experiencia inspirada en los grandes parques temáticos". Habrá además tres auditorios funcionando que podrían llegar a albergar simultáneamente a 4.500 asistentes.