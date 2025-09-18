"La madre es el primer dogma, la primera imposición que tenemos al nacer"

Ángelo Néstore (Lecce, Italia, 1986) está «de celebración»: el poeta, una de las voces más elocuentes de la poesía actual, también editor (imprescindible su sello Letraversal), cantante y activista queer, acaba de lanzar su debut en la narrativa, Leche cruda (Reservoir books), una conmovedora historia sobre la reconciliación de una joven italiana con su madre, enferma y que ya no puede expresarse, y el idioma con que aprendió a imaginar la vida. «¿Sabes como cuando estás de cumpleaños, y has preparado tu casa, has limpiado todo el día y has puesto las cosas bonitas para que la gente las vea? Así me siento: como si estuvieran a punto de tocar el timbre para que todo el mundo entre a la casa. Les he preparado una fiesta. Escribir un libro, en realidad, siempre es abrir una puerta para que alguien entre, y el autor ha de tener una actitud abierta, estar dispuesta a que la gente le modifique, que entre en la casa y la ensucie. Si se les cae un vaso, no pasa absolutamente nada: estamos de celebración». Pasen.

¿Cuándo decidió que 'Leche cruda' tendría que ser una novela y no un poemario?

En realidad, cuando me encargaron desde la editorial [Reservoir Books] hacer un libro de narrativa. Pero la verdad es que no hago bien los deberes y no me he puesto el traje de narrador;no tengo la sensación de haber hecho nada distinto a lo que siempre he hecho. Los debates, los temas, lo que me preocupa, hago con ellos un poema, una canción, un videoclip, una novela o una manifestación. Porque es una forma de estar en el mundo. Así que en esta novela está mi voz, como en todo lo anterior.

¿Qué le ha enseñado el Ángelo poeta al Ángelo narrador?

Muchas cosas; sobre todo, que para escribir una novela hace falta mucha disciplina, algo que no te exige el poema. Venía de un sitio como muy dislocado, muy de desfase, que es la poesía, en el que escribes algo, luego lo olvidas... En la novela no, tienes que entrar todos los días en la oficina.

¿El poema es un fulgor, un resplandor inesperado, transitorio?

La novela es el mismo fulgor pero que debes ordenar. Tienes que tener memoria y capacidad de organización, por ejemplo. Yo era muy de «yo qué sé qué había pasado en la página 2 si ya estamos escibiendo la 50», pero en la narrativa, como en el cine, no puede haber fallos de raccord. Por eso en Leche cruda está mi voz pero también otras: hay un trabajo de edición maravilloso de Berta Pagès [editora de Reservoir Books], como también mis amigos José Fernández y Javier Fernández, dos poetas que me han acompañado mucho.

Curioso que una literatura tan íntima como la suya albergue más voces que la primerísima persona del singular.

Quizás porque vengo del teatro, a mí siempre me ha interesado el trabajo artístico desde la colaboración; incluso cuando escribo un poema, que puede ser algo muy solitario, necesito a personas para conversar, buscar opiniones... Me siento muy cómodo con que una persona venga y forme parte del proceso. Igual ha ocurrido con la novela:he tenido muy poco pudor, no me ha dado miedo enseñarme en pijama, las costuras de las cosas... Porque para mí las costuras es lo que les da valor a las cosas.

Volviendo a los «trajes» de escritor: ¿cree que el Ángelo Néstore poeta será a partir de ahora, tras la experiencia narrativa, más disciplinado?

No, no [se detiene para reflexionar] Pero ahora mismo estoy en la fase de «nunca más voy a escribir», «no tengo nada más que decir»... Es normal, y creo que está bien: a mí me gusta pensar que todo lo que hago es mi última obra, siempre pienso cuando termino un libro que todo lo que tenía que decir ya lo he dicho. Nunca voy a firmar un contrato por varios libros porque es que no sé si voy a escribir varios libros más. En este novela renuncié a los adelantos de la editorial porque aceptarlos no habría sido honesto, no podía asegurar que la iba a terminar. No doy por descontado que pueda escribir un libro, no me gusta dar las cosas por descontado.

Quizás muchos de sus lectores esperaban que en su debut narrativo hubiera un componente fundamental de la identidad de género, de lo queer, algo fundamental en su trayectoria hasta ahora.

Qué bien que me lo comente... Publiqué mi primer libro en 2017 ['Actos Impuros', Premio Hiperión], ha pasado casi una década y creo que estamos en un momento en que el género, lo identitario, se tiene que entender como algo interseccional; el género es una forma de ver el mundo y también tiene que ver con mi posibilidad de pagar un alquiler, de tener una relación con la familia... En un primer momento había que poner el foco en el género casi de una forma más pura y descontextualizada, pero ahora es importante decir: «Mi vida es más que eso»

¿Me equivoco si pienso que la novela es una pietà al revés?

En absoluto. Es la historia de una hija que aprende a ser madre de su madre. Todos tenemos dentro una madre y una hija. Las personas que no pueden dar a luz o deciden no hacerlo, pueden ser madres y padres de otra manera, pueden ser madres y padres de sus madres y padres, por ejemplo. Lo masculino y lo femenino es cultural, también la idea de madre y la idea de hija también lo es. Vivimos en unos grises que nos quieren ocultar desde la norma, pero conviene hacerlos ver, y para eso está la literatura y su capacidad de generar debate.

'Leche cruda' continúa de alguna manera la idea del diálogo con la madre de su poemario Hágase mi voluntad. ¿Qué hay en la mamma que tanto le ocupa y preocupa?

La madre es el primer dogma; la primera imposición que tenemos en el mundo es amar a una madre: naces y hay algo que no se puede deshacer, el vínculo con la madre. Por eso empiezo la novela con la frase: «No se puede odiar a una madre, así que lo hacía escondidas». Quería enfrentarme a este gran tabú: ¿puedo odiar a una madre? Y, en mi caso concreto, ¿se puede odiar una lengua materna? En italiano, mi única lengua hasta los 21 años, no podía dialogar sobre ciertos temas, reflexionar sobre mi identidad, debatir políticamente... Vengo de una pequeña ciudad en el sur de Italia y en aquellos años, en los 90 y 2000, con Berlusconi, todo estaba controlado por esa idea de un mundo machista, misógino, xenófobo, homófobo. En ese contexto era difícil para mí un discurso, un debate público sobre ciertas cuestiones. Y hoy en día sigue igual en Italia. Pero cuando llegué aquí encontré un tejido y una lengua, un vehículo a través del cual podía pensarme. Así que deshice una casa y construí otra.

Pero en la novela hay una reconciliación con el italiano.

Sí, después de 18 años viviendo en el español, recojo las ruinas de aquella casa, del italiano, y las mezclo con los ladrillos de la nueva, la del español. Siempre digo que vivo la lengua como una relación entre personas, así que es como si hubiera tenido una pelea muy fuerte con el italiano y ahora, después de mucho tiempo, le abro otra vez la puerta y me doy cuenta de que tenía cosas positivas y bellas.

En algún pasaje, Mia, que ha dedicado su vida profesional a «descifrar el misterio de las lenguas», confiesa envidiar «lo no verbal» y desear «despojarse del lenguaje», como su madre y su gata. ¿Le sucede a usted?

Sí. Estamos todo el rato en el lenguaje, ojalá tuviéramos otra forma de relacionarnos para poder amar de una forma total, pero es imposible. Hay seres que no tienen lenguaje o se expresan de forma distinta... ¿Se acuerda de cómo habló la naturaleza durante el Covid? Dejamos que la naturaleza hablara, no la expulsamos, y empezó a brotar en medio de la ciudad. Igual, qué bonito es escuchar a una persona mayor que habla de otra forma, o que no se puede expresar como estamos haciendo ahora nosotros; si dejáramos de lado nuestra prepotencia de filtrarlo todo a través del lenguaje tal y como lo entendemos nos iría mucho mejor. En la novela, cuando Mia se despoja de las palabras, es el momento en que madre e hija verdaderamente conectan y la hija se deja atravesar por el amor de su madre. Para mí hay un aprendizaje muy grande.

¿En qué sentido?

No quiero hablar en general, no represento a nadie, pero como persona que vive desde la disidencia de género, no podemos pretender que todos sepan qué es lo queer, o una persona no binaria o que todos lean a Judith Butler.... No podemos pretender que quien no habla nuestro lenguaje, sepa qué es una persona no binaria, lo queer, que no lea a Judith Butler o a Alana Portero o Sara Torres... Dejémonos amar por nuestros padres y madres, que probablemente nunca hablarán con la e, nunca dirán «hije», porque no tienen las herramientas o les cuesta, pero tiene otra forma de decir «hije», a su manera; está en nuestra sensibilidad entender que hay otras formas de amar que se filtran fuera del lenguaje, que no es odio o desprecio si tu madre no te habla con la e o no entiende lo que es una persona queer.