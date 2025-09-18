Teatro del Soho CaixaBank: esta es la nueva comedia que estrenará en octubre

Mamen Duch, Marta Pérez, Carme Pla y Àgata Roca son T de Teatre, la compañía catalana que cuenta con más de 34 años de trayectoria sobre los escenarios, 13 espectáculos y más de 3.000 funciones, y que presentarán en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga 'La Mujer Fantasma'.

"Una comedia delirante y excesiva", según la califican desde Teatro del Soho, que estará en cartel el 3 y 4 de octubre en el teatro malagueño, y que está escrita y dirigida por Mariano Tenconi Blanco.

La obra cuenta una historia personal sobre cuatro maestras a finales de los años 70 que gira de lo íntimo a lo político. Tal y como explica Tenconi, "'La mujer fantasma' está narrada a través de cartas, diarios, exámenes de las alumnas y clases de lengua y literatura, además de escenas y monólogos".

"En la obra, las fantasmas son cuatro: se trata de una compañía de actrices que han sido fusiladas. Han quedado vagando como almas en pena, y para poder irse precisan estrenar su última obra, que había quedado sin ser representada", añade.

Las entradas, con un precio que oscila entre los 25 y 38 euros, están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.