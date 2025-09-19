Exposiciones
El Centro Cultural MVA acoge la exposición ‘Naturalezas entrópicas’, de Pablo Mercado
La muestra, que trata de visibilizar el daño cerebral adquirido, se podrá visitar hasta el 14 de noviembre
El Centro Cultural MVA de la Diputación de Málaga acoge ‘Naturalezas entrópicas’, una exposición con la que el artista Pablo Mercado visibiliza el daño cerebral adquirido. La muestra, que se podrá visitar hasta el 14 de noviembre, reúne esculturas e instalaciones que abordan los procesos de transformación de la memoria y la identidad.
Durante el acto de inauguración, celebrado en la tarde noche de este jueves, el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, destacó el valor artístico y social de esta exposición en la que el artista ha colaborado con la Asociación de Daño Cerebral de Málaga (ADACEMA) para concienciar sobre una condición neurológica que afecta a más de medio millón de personas en España. En el acto también estuvo presente la presidenta de ADACEMA, Ángeles Araujo.
El proyecto parte de entrevistas realizadas a pacientes con DCA, cuyas vivencias han sido el punto de partida para obras que exploran la fragilidad de la memoria, el desdibujamiento del yo y la capacidad de resiliencia. Las piezas, concebidas a partir de objetos encontrados, imágenes médicas y medios tecnológicos, trasladan al lenguaje artístico conceptos de la neuropsicología y la filosofía contemporánea.
Naturalezas entrópicas propone un cruce entre arte, ciencia y experiencia vivida. Lejos de ofrecer respuestas cerradas, invita al espectador a cuestionar lo que se da por hecho: la memoria, la identidad y la continuidad de lo cotidiano.
La muestra se puede visitar de lunes a viernes de 10.00 a 21.00 horas. La entrada es gratuita.
