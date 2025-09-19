El Centro La Malagueta da la alternativa a la fotografía malagueña con una colectiva

El centro cultural Malagueta da la alternativa a la fotografía malagueña contemporánea de modo que un total de 16 artistas de galerías locales participan en la exposición de producción propia Ficciones: Poéticas y narrativas detrás de una cámara, la nueva propuesta del centro cultural de la Diputación de Málaga en la que se invita a los creadores «a reflexionar a través de sus obras sobre la frontera entre realidad y ficción literaria».

La muestra fue presentada ayer por el director de La Malagueta, Antonio Javier López, junto a la representante de la Asociación de Galerías de Arte Contemporáneo de Málaga (MAGA), Mariam Martín, y a la comisaria y doctora en Historia del Arte, Inés R. Artola. López detalló que la colectiva combina también collage, fotograbado, instalaciones, vídeo, proyección y caja de luz y estará abierta al público desde el 18 de septiembre al 15 de febrero de 2026. Esta exposición «nos sirve para reivindicar, sin ningún tipo de localismo, pero sí con mucho orgullo, la creación contemporánea que se hace desde Málaga y desde la provincia», aseguró López.

En la exposición se mostrarán fotografías de los artistas Paco Aguilar, Alba Blanco, Laura Brinkmann, David Burbano, Irene Cruz, Carlos Canal, M. Ángeles Díaz-Barbado, José María Escalona, Noelia García Bandera, Juan del Junco, Silvia J. Esteban, Emmanuel Lafont, Lois Patiño, Ignacio del Río, Antonio R. Montesinos y Rocío Verdejo.

Los artístas responderán a la pregunta de «¿Por qué necesitamos la ficción?» con una obra, inspirada por una cita de un libro a elegir. El resultado «es un diálogo en tres planos: las obras, las citas literarias y las voces de los artistas, que no buscan ilustrar sino abrir múltiples lecturas y provocar espacios para la imaginación».

Irene Cruz recupera el concepto de libro deshojado y, con sus dedos, la magia de la poesía. Por su parte, Lois Patiño superpone las imágenes de la ciudad, las luces del anonimato de la metrópoli que se transforman en una coreografía emulando un espejo de estrellas. Mientras, Juan del Junco reconstruye el camino a casa en geometrías conceptuales que le llevan a la música del canto de los pájaros, al plano cenital que hace nuestra existencia tan diminuta y quebradiza. Y Alba Blanco despliega instantes como si fueran una baraja de cartas esparcidas sobre el muro; cartas que son como haikus de la cotidianeidad y que, en conjunto, narran tantas historias como lectores se acerquen.

Laura Brinkmann depura la esencia fotográfica hasta detenerse en la línea que separa a las personas del iris y les lleva a un camino espiritual goethiano, rozando la abstracción. Rocío Verdejo bucea en realidades que sólo son asimilables bajo la mirada poética, calmada, reflexiva y estetizante de momentos que requieren todo el valor para semejantes enfrentamientos espirituales.

