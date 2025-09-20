Cuenta atrás para la Comic-Con de Málaga

Con la San Diego Comic-Con de Málaga a la vuelta de la esquina, el Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA) lleva días siendo un trajín absoluto de operarios y materiales para acoger este evento internacional, que se desarrollará del jueves al domingo próximo, que tendrá a Arnold Schwarzenegger como padrino en su primera edición. El recinto ferial está transformando sus espacios, no sólo por dentro, sino también por fuera el espacio, apurando al máximo los 80.000 metros cuadrados de la zona (60.000 a cubierto, algo más de 20.000 del parking aledaño) para ofrecer a sus cerca de 120.000 visitantes todo tipo de actividades y citas de interés.

Portada del Village, una especie de ciudad compuesta por carpas y escenarios de la Comic-Con / Gregorio Marrero

Desde fuera se ve cómo se está trabajando intensamente en la instalación del Village, una especie de ciudad compuesta por carpas y escenarios para acoger las convocatorias más lúdicas del programa, especialmente las relacionadas con el cosplay y los concursos dedicados al k-pop; así como food trucks, zonas de descanso y hasta un globo aerostático para quienes quieran habitar los cielos como Superman.

Lo que buscan sus organizadores, dicen, es que quienes acudan vivan "una experiencia inspirada en los grandes parques temáticos". Habrá además tres auditorios funcionando que podrían llegar a albergar simultáneamente a 4.500 asistentes.

Varios operarios este sábado en el Palacio de Ferias / Gregorio Marrero

Nombres confirmados

Además del invitado de honor, el mencionado Arnold Schwarzenegger, la organización ha desvelado varios nombres que acudirán a la cita en las últimas semanas, como el actor galés Luke Evans (El Hobbit, Fast & Furiou); los actores estadounidenses Brian Austin Green (Sensación de Vivir, Terminator: Las Crónicas de Sarah Connor, Smallville) y Norman Reedus (The Walking Dead);la actriz británica Gwendoline Christie (Juego de Tronos, Star Wars); la actriz hispanobritánica Dafne Keen (Logan); el director, fundador de Hazelight Studios, Josef Fares; el actor español Pedro Alonso (La Casa de Papel, Berlín); el presidente, editor y director creativo de DC Jim Lee; el editor jefe en Marvel Comics, C.B. Cebulski; el actor hispanobritánico Taz Skylar (One Piece); la dibujante japonesa Peach Momoko; el guionista y productor Jeph Loeb (Daredevil, Lost, Smallville, Batman: The Long Halloween); o el ilustrador de cómics Óscar Giménez...