El Teatro Cánovas incluye el flamenco en su agenda escénica

La consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, presentó la nueva temporada del Teatro Cánovas de Málaga, que se extenderá a lo largo de ocho meses y contará con más de un centenar de actuaciones a cargo de 38 compañías, 19 de ellas andaluzas.

Del Pozo destacó «la ampliación de la oferta escénica» del teatro de El Ejido, al sumar en noviembre «nueve actuaciones de flamenco dirigidas al público adulto, una disciplina artística que, hasta ahora, sólo contaba en este espacio con la puesta en escena de espectáculos didácticos».

«Haciendo caso a las demandas del sector, del mismo modo que el pasado año reformulamos la programación del teatro dando cabida a la escena contemporánea para el público adulto, en 2025 hemos dado un paso más al incorporar espectáculos de flamenco de primer nivel, sin menoscabo de la calidad y oferta de la programación, ya consolidada, dirigida a la infancia, familias y centros educativos», resaltó la consejera.

Entre las actuaciones jondas programadas en noviembre, en consonancia con la celebración del cartel de actividades del XV aniversario de la declaración del flamenco como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, hay que citar las del Ballet Flamenco de Andalucía, con su espectáculo Tierra Bendita, así como las Dani de Morón, Pedro el Granaíno, Mercedes de Córdoba, Daniel Casares, Cancanilla de Málaga, Ana Pastrana y Águeda Saavedra.

Daniel Casares. / l.o.

Estudiantes

Patricia del Pozo también destacó «el refuerzo de la programación del teatro dirigida específicamente a estudiantes universitarios, con los que se han establecido colaboraciones y sinergias de carácter multidisciplinar». Con estas nuevas acciones, este teatro, que el año pasado congregó a cerca de 12.000 espectadores, «busca ampliar sus públicos y seguir creciendo».

La temporada 25/26 arrancará en octubre con dos propuestas al aire libre, la fiesta de inauguración X Amor al Arte, organizada en colaboración con la Asociación de Artes Vivas los días 6 y 8 de octubre, así como con la propuesta de teatro de calle Muerte de risa, de Los Galindos, las jornadas 9 y 10 de octubre.

La programación de octubre, íntegramente dedicada al público universitario y familiar, se completa con la actuación de Maquiné con ¡Soy salvaje!, Javier Ariza con la propuesta de calle Carman y Violeta Niebla y Cristian Alcázar con el estreno de Parque. Además, del 22 al 25 de octubre, Dani Pardo estará sobre las tablas del teatro malagueño con Palíndromo, ganadora del Premio Miguel Romero Esteo 2024. El mes acaba con los conciertos de Nado Libre y Orina que presentarán, en complicidad con el festival de Artes Urbanas Moments, el estreno de sus nuevos trabajos.

La programación sigue en noviembre, conjugando el espacio dedicado al flamenco para adultos, con el de teatro, música y danza contemporáneas dirigido a los jóvenes. Entre los artistas que intervendrán están La Fuga (PTC) y su espectáculo Asco. Por su parte, la compañía Jóvenes Clásicos visita el espacio escénico con dos propuestas: El Sí de las niñas y al día siguiente, Inés de Ulloa. Continúa el mes con La Tormenta, de la compañía Zero.

Se suma a la lista de espectáculos para familias y jóvenes los montajes La Isla del Tesoro de InHabitants, compañía que será la responsable de arrancar el mes de diciembre. Por su parte, El Desván interpretará su obra Azul Bosques; La Castañeda recalará con el estreno su nueva pieza, Hecatombe; y Yo, Tarzán, de Festuc Teatre, visitarán el teatro los días 13 y 14.

Según han informado, el mes de diciembre contará con el estreno de la obra Lázaro de Leakmo, creada, realizada, dirigida e interpretada por jóvenes.

