ARTE
La casa de subastas Sotheby's venderá un cuadro de Frida Kahlo a partir de 40 millones, con potencial de récord
Se trata de una de las piezas destacadas de una venta de arte surrealista que incluye a otros autores famosos como Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte e Yves Tanguy
EFE
La casa de subastas Sotheby's venderá a principios de noviembre en Nueva York un cuadro de la mexicana Frida Kahlo valorado entre 40 y 60 millones de dólares, y que puede convertirse en la obra más cara de la pintora surrealista e incluso de cualquier mujer artista.
El cuadro, llamado 'El sueño (La cama)', retrata a Kahlo durmiendo, cubierta de ramas de árbol, en una cama que flota entre las nubes, y sobre la estructura de esa cama está tumbado un gran esqueleto con un ramo de flores en la mano y rodeado de dinamita.
Se trata de una de las piezas destacadas de una venta de arte surrealista que incluye a otros autores famosos como Salvador Dalí, Max Ernst, René Magritte e Yves Tanguy, y se puede ver hasta el martes en la sede de Sotheby's en Londres antes de que viaje a otras ciudades, según un comunicado.
Las obras de la venta surrealista se expondrán en Nueva York a partir del 8 de noviembre, fecha en que la casa de subastas inaugura su nueva sede en el edificio de estilo brutalista creado por el arquitecto Marcel Breuer en la zona del Upper East Side de Manhattan.
El actual récord para una obra de Kahlo lo ostenta el cuadro 'Diego y yo', por el que un comprador pagó 34,9 millones de dólares en 2021, y el récord para una mujer artista lo tiene Georgia O'Keefe, cuyo cuadro 'Jimson Weed/White Flower No.1' recaudó 44,4 millones en 2014.
Noviembre es un mes clave para las grandes casas de subastas en Nueva York, que reúnen sus mejores objetos y recaudan millones de dólares en las demandadas ventas de arte de los siglos XX y XXI, aunque están ganando tracción las categorías de artículos deportivos y de lujo.
- Málaga 'cazará' a partir del lunes a quien se salte un semáforo en rojo: todo sobre el nuevo radar y las multas
- Así es el restaurante familiar de Málaga que tiene su menú a 7,50 euros: 'Todo es casero
- Horario y dónde ver por TV el Unicaja-NBA G League United, final de la Copa Intercontinental FIBA 2025
- Benalmádena pondrá cámaras itinerantes para 'pillar' a quien deje la basura fuera del contenedor o la saque fuera de hora
- Planes para el fin de semana en la provincia de Málaga
- Manuel Álvarez, sobre el equilibrio del sistema de pensiones: 'El recorte a la portuguesa es el más conocido
- Pasarela Larios: Málaga se pone sus mejores galas
- KAOS: el superyate de 300 millones que permanece atracado en el Puerto de Málaga