La San Diego Comic-Con dispara un 30 % los viajes en tren a Málaga

La primera edición de San Diego Comic-Con de Málaga, gran evento del cómic, el cine, las series televisivas o el videojuego, entre otras formas de entretenimiento, ha disparado un 30 por ciento los viajes en tren a la capital malagueña.

Según los datos de Trainline, plataforma de reservas de tren y autobús, los viajes en tren hasta Málaga en el fin de semana del evento, que se celebra del 25 al 28 de septiembre y espera a más de 120.000 asistentes, se han disparado un 30 % desde diferentes puntos, con un aumento del 191 % desde Sevilla, un 38 % desde Córdoba o un 26 % desde Barcelona.

Este evento intergeneracional, que llega a Europa tras más de cinco décadas de celebración exclusiva en San Diego (Estados Unidos), se ha convertido en mucho más que una feria del cómic, con grandes actores de Hollywood entre amantes del cine de aventuras y fantasía, series de televisión, videojuegos, literatura o juegos de rol y el actor y productor Arnold Schwarzenegger como gran invitado.

Desde Trainline han destacado que gracias a la incorporación de nuevos operadores de tren, acudir hasta la capital malagueña es más fácil y barato que nunca.

En este sentido, han precisado que durante julio y agosto los billetes de tren del Corredor Sur que parten desde Madrid a Málaga se han reducido en un 20 % en comparación con el mismo periodo del año anterior.