Disney trae a la Comic-Con de Málaga a Jared Leto

La Comic-Con Málaga confirma a otra gran estrella: Jared Leto

El actor protagonista de 'Escuadrón Suicida' estará presente en un encuentro exclusivo para presentar la nueva película de Disney, ‘Tron: Ares’.

La trama de esta esperada película gira en torno a un programa altamente sofisticado llamado Ares, que es enviado del mundo digital al mundo real en una misión peligrosa, marcando el primer encuentro de la humanidad con seres de inteligencia artificial.

Tron: Ares llegará a los cines el 9 de octubre de 2025.

Las reservas para este evento ya están agotadas, aunque aún habrá plazas disponibles sin reserva, asignadas por orden de llegada. Jared Leto estará el viernes 26 en el Hall M 8, de 18:00 a 20:00 horas.

Películas

Jared Joseph Leto es un artista multifacético: actor, cantante, director y productor estadounidense. Fundador de la banda de rock alternativo 30 Seconds to Mars, ha sido reconocido con premios Óscar, Globo de Oro y SAG. Durante décadas, Leto ha marcado tanto la gran pantalla como la escena musical, consolidándose como uno de los rostros más seguidos y admirados del entretenimiento.

A lo largo de su carrera, Jared Leto ha demostrado una gran versatilidad interpretativa. Uno de sus papeles más aclamados fue en Requiem for a Dream (2000), donde mostró una actuación intensa y emocional.

Más adelante, en Dallas Buyers Club (2013), interpretó a Rayon, una mujer transgénero con VIH, papel que le valió el 'Oscar a Mejor Actor de Reparto' por su emotiva y comprometida interpretación.

En Suicide Squad (2016) dio vida a una versión excéntrica y polémica del Joker, el icónico villano de DC Comics. Una de sus películas más recientes fue Morbius (2022), donde interpretó a un médico que se transforma en vampiro tras buscar una cura para su enfermedad, aunque la película tuvo una recepción crítica mixta.