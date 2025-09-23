Ésta es la invitada de la Comic-Con con la que ya no te podrás hacer una foto

Uno de los sueños de los muchos fans que acuden a cualquier convención de cómics -como la próxima Comic-Con en Málaga-, videojuegos y derivados es hacerse una foto con sus actores y creadores favoritos o que éstos estampen su autógrafo en cómics, carátulas de videojuegos o de películas. Tanto es así que se ha generado toda una industria alrededor de lo que empezó como una manifestación de admiración: sí, ahora hay que pagar por tomarse una instantánea o presumir de tener la firma de un VIP.

En la Comic-Con, por supuesto, los selfies tampoco serán gratis: el precio por hacerse una foto tiene un coste de 75 euros sin IVA incluido, por lo que una vez aplicado eso el coste total de cada fotografía es de 90,75 euros IVA incluido. Los fans no solo podrán hacerse fotos con los fans, sino que también podrán firmar cómics, por otro precio. Una firma de Dafne Keen o Luke Evans supone desembolsar 66,55 euros.

Para poder hacerse una foto u obtener una firma de los invitados especiales, se debe reservar con antelación, abonar el importe en el momento de la reserva y presentar el justificante en el momento de la foto. Todas las sesiones de fotografías cuentan con plazas limitadas: "Si no consigues plaza en la reserva previa, habrá un porcentaje de accesos disponibles por orden de llegada. En ese caso, podrás realizar el pago directamente en el momento de la firma", afirman desde la Comic-Con.

De momento, a falta de que se agenden las reservas online de las firmas y fotos de nuevas incorporaciones al elenco de la cita (como Aaron Pauly Natalia Dyer), sólo una de las invitadas ha agotado todas las reservas: Dafnee Keen, la herederea de Lobezno en 'Logan' y protagonista del universo de 'Star Wars'. Posibilidad de firmar, eso sí, todavía tiene disponible la intérprete.