Teatro
Antonio Banderas comienza los ensayos de 'Godspell', musical que vuelva el 30 de octubre al Teatro del Soho
Este espectáculo de Broadway de los años 70 se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad
Los ensayos de 'Godspell', el próximo musical dirigido por Antonio Banderas, que se estrenará el 30 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank de Málaga, han comenzado este martes con la presencia del propio artista.
Los 14 actores Javier Ariano, Aaron Cobos, Andro Crespo, Paula Díaz, Ferran Fabá, Angy Fernández, Laia Prats, Roko, Estibalitz Ruiz, Hugo Ruiz, Ana Domínguez, Bella Exum, Raúl Ortiz y Alex Parra preparan este espectáculo de Broadway de los años 70, que se desarrolla en torno al Evangelio de San Mateo a partir de las vivencias de un grupo de jóvenes en una gran ciudad.
Para la puesta a punto del musical, les acompaña un gran equipo artístico y creativo formado por Víctor Ullate Roche (Director Residente Asociado), Carmelo Segura (Coreografía), Arturo Díez Boscovich (Supervisión Musical), Daniel Villarroya (Dirección Musical), Roser Batalla (Traducción libreto y letras canciones), Sebastià Brosa (Escenografía), Gabriela Salaverri (Vestuario), Juanjo Llorens (Iluminación) y Jordi Ballbé (Sonido).
Con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, 'Godspell' fue estrenado en 2022 en el Teatro del Soho CaixaBank recibiendo gran éxito de público y crítica.
Tras una gira por España, la obra musical vuelve durante diez semanas a Málaga, dirigida por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón. Sobre el escenario, el elenco, junto a una banda de seis músicos en directo darán vida a un espectáculo que combina vaudeville, magia, sombras, máscaras y títeres a lo largo de 16 números musicales.
Las entradas, con un precio que oscila entre los 25 y 59 euros, están disponibles en la web del teatro, en taquilla y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.
- La Justicia rechaza por tercera vez la petición del Ayuntamiento de Málaga de imponer más de 223.000 euros en costas a Bosque Urbano
- Así es la ayuda de 1.500 euros de la Seguridad Social para los nacidos entre 1960 y 2002 que cumplan los requisitos
- ¿Cuánto cuesta hacerse una foto en la Comic Con de Málaga con Berlín de la Casa de Papel o Luke Evans?
- Así es el bar 'tradicional y clandestino' del Centro de Málaga con los mejores caracoles y ensaladilla rusa: 'Son míticos
- El salto al futuro del aeropuerto de Málaga: adiós a la vieja T1 y nueva zona de embarque en la segunda pista
- Málaga corona a los campeones de la ‘Champions League de la albañilería’
- Vecinos en Ciudad Jardín: el ruido y el riego de un campo de fútbol, vistos para sentencia
- Málaga llevará a cabo una iniciativa ciudadana para demostrar cómo los árboles refrescan las ciudades