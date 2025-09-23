Pablo Alborán estrena su nuevo disco ‘KM 0’ con un concierto en la Puerta del Sol de Madrid

Pablo Alborán no ha podido darle un estreno más apropiado a su inminente nuevo disco, titulado 'KM 0' y que verá la luz el 7 de noviembre, con una actuación a pie de calle este martes junto al kilómetro cero de Madrid, en una abarrotada Puerta del Sol.

El malagueño ha querido ofrecer un pequeño aperitivo de las catorce canciones que integrarán su nuevo álbum con una actuación gratuita en el punto desde el que arrancan las carreteras radiales en España.

'Km. 0'; 'Me quedo'; 'Mis 36'; 'Qué tal te va'; 'Vámonos de aquí'; 'Saturno' -una de sus canciones más conocidas- y 'Si quisieras' son los temas que ha interpretado en el corazón de la capital.

"Como si fuera la primera vez"

En un encuentro previo con Efe, el músico malagueño ha explicado el significado del nombre que ha dado a su séptimo álbum de estudio: "El kilómetro cero no es volver atrás ni es retroceder, es hacer las cosas como si fuera la primera vez".

"Eso puedes hacerlo cuando de pronto haces un borrón y cuenta nueva, se te sacude todo, pasas por una tormenta y vuelves a vivir, de forma que, aunque no sea el primer disco, vuelves a tener esa cosquilla", ha reflexionado en una charla en la Casa de Correos.

Horas antes de su salida al escenario dispuesto en la Puerta del Sol, cientos de personas se agolpaban ya a la espera de su actuación, la primera que realiza en este espacio tan emblemático y tan transitado por músicos callejeros.

"Yo solo he cantado una vez en la calle, en Bruselas y fue de broma por culpa de mis primos, que me tomaban por el pito del sereno", ha confesado con humor el artista, que ha podido sentir así la energía de tocar a cielo descubierto y en el corazón de la ciudad.

Gira mundial

Su actuación en Madrid ha servido asimismo para marcar el inicio de la preventa tanto del nuevo álbum como de la gira mundial en la que lo presentará y que arrancará en marzo de 2026, concretamente el 2 de marzo en Santiago de Chile.

A continuación ofrecerá seis conciertos más en suelo americano, concretamente en Buenos Aires (5 de marzo), Bogotá (14 de marzo), Quito (19 de marzo), Guayaquil (21 de marzo), Lima (24 de marzo) y Sao Paulo (28 de marzo).

Regreso a tierras europeas

A partir del 25 de abril, con su 'show' en Lisboa, regresa a Europa y a España, donde tiene nueve actuaciones previstas: Bilbao (2 de mayo), Barcelona (8 de mayo), Madrid (22 de mayo), Valencia (30 de mayo), Murcia (5 de junio), Fuengirola (Málaga) el 6 de junio, Sevilla (12 de junio), Granada (26 de junio) y A Coruña (4 de julio).