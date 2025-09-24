Éste es el invitado de la Comic-Con que agotó en diez minutos las reservas para selfies

El furor de la fanaticada en la inminente San Diego Comic-Con en Málaga- lleva días notándose. Si ayer la organización ya colgó el 'no hay reservas disponibles' para hacerse una foto con la actriz Dafne Keen, ahora ha hecho lo propio con el intérprete estadounidense Aaron Paul; de hecho, en cuanto se abrió la posibilidad de agendar online un selfi con el mítico Jesse Pinkman de 'Breaking Bad', se agotaron en cuestión de diez minutos. Eso sí, de momento el actor tiene cupo para firmar autógrafos.

Uno de los sueños de los muchos fans que acuden a cualquier convención de cómics videojuegos y derivados es hacerse una foto con sus actores y creadores favoritos o que éstos estampen su autógrafo en cómics, carátulas de videojuegos o de películas. Tanto es así que se ha generado toda una industria alrededor de lo que empezó como una manifestación de admiración: sí, ahora hay que pagar por tomarse una instantánea o presumir de tener la firma de un VIP.

En la Comic-Con, por supuesto, los selfies tampoco serán gratis: el precio por hacerse una foto tiene un coste de 75 euros sin IVA incluido, por lo que una vez aplicado eso el coste total de cada fotografía es de 90,75 euros IVA incluido. Los fans no solo podrán hacerse fotos con los fans, sino que también podrán firmar cómics, por otro precio. Una firma de Dafne Keen o Luke Evans supone desembolsar 66,55 euros. La rúbrica de Aaron Paul está más cotizada: su tarifa por firmar es la misma que por posar con un seguidor para una foto, 90,75 euros.

Si los precios parecen desorbitados, consuélense: Mark Hamill, uno de los everests del frikismo, el Luke Skywalker de 'La guerra de las galaxias', pide entre 400 y 700 euros, dependiendo del evento, por un autógrafo.

Reservas

Para poder hacerse una foto u obtener una firma de los invitados especiales, se debe reservar con antelación, abonar el importe en el momento de la reserva y presentar el justificante en el momento de la foto. Todas las sesiones de fotografías cuentan con plazas limitadas: "Si no consigues plaza en la reserva previa, habrá un porcentaje de accesos disponibles por orden de llegada. En ese caso, podrás realizar el pago directamente en el momento de la firma", afirman desde la Comic-Con.