¿Cuánto cuesta comer en la Comic-Con Málaga?

Un evento de renombre para el que el Palacio de Ferias y Congresos de la capital (Fycma) se ha reinventado y convertido en un parque temático para acoger a las 120.000 personas que acudirán a la San Diego Comic-Con Málaga hasta el domingo.

Y entre estrenos, paneles y ponencias, aquí también hay hueco para la gastronomía. Para eso, hay que trasladarse a ‘Village’, una zona de 22.000 metros cuadrados donde los visitantes encontrarán una barra con distintas opciones.

Qué comer

En la Comic-Con Málaga los visitantes pueden elegir entre ensaladas, hamburguesas con patatas, pokes, piezas de fruta, bocadillos de jamón o tortilla, arroces vegetales o de pollo y verduras, pizzas, además de helados, croissants y otros dulces.

La oferta de comidas en la Comic-Con Málaga es muy variada. / Chaima Laghrissi

Cuánto cuesta

En cuanto a los precios, la ensalada cuesta 10,75 euros y la César 12, el poke de salmón alcanza los 20 euros, los bocadillos se sitúan entre 8,50 y 10 euros, los arroces llegan también a los 20 euros y las pizzas oscilan entre 15 y 16,25 euros. Para acompañar, el agua cuesta 2,50 euros, los refrescos y vinos 3,75 euros y la cerveza 4,15 euros, mientras que los dulces se mueven entre 2,50 y 5,50 euros.

Por otro lado, la organización ha anunciado una nueva promoción para todos los asistentes: por tan solo 50 euros, se podrá adquirir el Pasaporte Comic-Con, un paquete especial que incluye dos bebidas, dos raciones de palomitas, una hamburguesa y un perrito caliente.