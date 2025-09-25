Comic-Con Málaga
¿Cuánto cuesta comer en la Comic-Con Málaga?
Málaga es el epicentro del fandom desde hoy hasta el 28 de septiembre, gracias a la San Diego Comic-Con de Málaga que por primera vez se celebra fuera de Estados Unidos
Un evento de renombre para el que el Palacio de Ferias y Congresos de la capital (Fycma) se ha reinventado y convertido en un parque temático para acoger a las 120.000 personas que se esperan.
Y entre estrenos, paneles y ponencias, aquí también hay hueco para la gastronomía. Para eso, hay que trasladarse a ‘Village’, una zona de 22.000 metros cuadrados donde los visitantes encontrarán una barra con distintas opciones.
Qué comer
En la Comic-Con Málaga los visitantes pueden elegir entre ensaladas, hamburguesas con patatas, pokes, piezas de fruta, bocadillos de jamón o tortilla, arroces vegetales o de pollo y verduras, pizzas, además de helados, croissants y otros dulces.
Cuánto cuesta
En cuanto a los precios, la ensalada cuesta 10,75 euros y la César 12, el poke de salmón alcanza los 20 euros, los bocadillos se sitúan entre 8,50 y 10 euros, los arroces llegan también a los 20 euros y las pizzas oscilan entre 15 y 16,25 euros. Para acompañar, el agua cuesta 2,50 euros, los refrescos y vinos 3,75 euros y la cerveza 4,15 euros, mientras que los dulces se mueven entre 2,50 y 5,50 euros.
Por otro lado, la organización ha anunciado una nueva promoción para todos los asistentes: por tan solo 50 euros, se podrá adquirir el Pasaporte Comic-Con, un paquete especial que incluye dos bebidas, dos raciones de palomitas, una hamburguesa y un perrito caliente.
- La Justicia rechaza por tercera vez la petición del Ayuntamiento de Málaga de imponer más de 223.000 euros en costas a Bosque Urbano
- Semana de la Arquitectura en Málaga: estos son los edificios que se abrirán al público
- El Ayuntamiento de Málaga suspende el Rastro de este domingo
- El salto al futuro del aeropuerto de Málaga: adiós a la vieja T1 y nueva zona de embarque en la segunda pista
- Así es el nuevo restaurante de Málaga que parece sacado de una calle de Japón: 'Es súper auténtico
- Disney trae a la Comic-Con de Málaga a Jared Leto
- Así funciona la nueva ayuda de 30.000 euros del Gobierno para comprar una vivienda: estos son los requisitos
- Metrovacesa completa las Málaga Towers con la tercera torre de 73 viviendas: éstos son los precios y la tasa de ventas