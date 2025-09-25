¿Héroe o villano? Así ha sido el panel protagonizado por Pedro Alonso, Aaron Paul y Luke Evans

14.30 horas. Terminan de llegar los últimos asistentes al panel “Entre héroes y villanos”. No hay señal todavía de Luke Evans, Pedro Alonso o el icónico Aaron Paul. Las sillas se van llenando y las luces blancas y azules danzan por toda la sala que se encuentra rodeada de cortinas negras y se ubica en el Hall M del Palacio de Ferias y Congresos de Málaga (FYCMA). Los famosos, en el centro de la sala; los de prensa, a la derecha del todo.

Las grandes pantallas de la habitación repiten en bucle unas animaciones que permiten leer “estás a punto de vivir algo único” (o su versión inglesa “you’re about to experience something unique”), mientras suenan constantemente melodías épicas y efectos de sonido de fondo, a la espera de que tanto visitantes como prensa se sienten y de que las grandes ponencias lleguen.

A las 14.53 horas, por fin, inicia la sesión. Los aplausos inundan la cuenta atrás vista en pantalla, mientras los nombres de los actores salen en pantalla. Según el presentador da la bienvenida y nombra a los actores que subirán al escenario, los aplausos son, cada vez, más intensos. Arranca el panel “Entre héroes y villanos”.

Los gritos y la ilusión inundan el Hall M mientras Pedro Alonso sube por el lado izquierdo de la rampa del escenario. “Hola a todos”, y los aplausos resuenan con más energía. Luke Evans también sube a la palestra y los vítores son aún mayores. Dice “buenas”, en español, y se sienta con los aplausos como tema principal. Finalmente, Aaron Paul, el último invitado, llega a su asiento, acompañado, cómo no, de gritos de emoción y silbidos. Las luces, azules en un principio, pasan a ser naranjas.

La San Diego Comic-Con Málaga arranca con actores de alto calibre. / Alejandro Martínez / SAN DIEGO COMIC-CON MÁLAGA

Se trata de una conferencia bilingüe: para Pedro, las preguntas serán en español, mientras que para Aaron y Luke, en inglés, sin traductores de por medio. Ambos idiomas van danzando para que los protagonistas angloparlantes entiendan la conversación.

Héroes y villanos

Se trata de actores que representan, a veces, a héroes. En otras ocasiones, a villanos. Y las demás, ni uno ni otro: simplemente a personas. Personas imperfectas con virtudes y defectos. Se trata de una doble realidad: cuando encarnan a supuestos héroes, pueden desatar al villano que tienen dentro; y cuando se comportan como verdaderos villanos, demuestran que tienen varias capas de profundidad, que pueden tomar ciertas decisiones que podría convertirlos, en cierto modo, en héroes.

Esa es la temática de este panel: conocer las múltiples caras de estos actores, que saben y reconocen que sus personajes, muchas veces, también son imperfectos, y que eso, precisamente, los hace especiales.

Para empezar a verlo, se les pregunta cuál es su momento favorito en el que un personaje, deja de aguantar, y se revoluciona y empieza a "repartir leña". Para Luke, el momento de 'Drácula Untold' en el que el propio Drácula bebe sangre de la calavera de un "malo", pues ahí "consigue superpoderes y, esencialmente, los usa para ser impresionante".

Durante el cuestionario, el presentador hace la gran pregunta: "¿Cuál es vuestro héroe y villano favorito?". Luke no se lo piensa: desde pequeño, Indiana Jones: "Cuando era pequeño, recuerdo una Navidad en Reino Unido, y recuerdo verlo. Era muy guay, heróico sin esforzarse, con su arma y su látigo.". Sobre los villanos, haciendo alusión a su carrera, mencionó que Gastón (de la Bella y la Bestia) que para él, era "un idiota", también era "agradable", en cierto sentido. Aaron Paul, que tenía pensado decir "el Joker", cambió de respuesta y dijo que Gastón también. Tras unas risas, reconoció que Batman y el Joker.

Pedro Alonso estuvo hablando sobre héroes o villanos durante el panel. / Alejandro Martínez / San Diego Comic-Con Málaga

En los tiempos modernos, las audiencias son más cínicas, pero también más sofisticadas, por lo que aceptan a los antihéroes como personajes principales, algo que hace unos 30 años no era tan común. Para Paul, "el antihéroe es más complejo" que el héroe o el villano, pues "tiene emociones reales y situaciones reales". Su primer acercamiento a ese concepto fue Tony Soprano, viendo sus complejos "demonios internos y sus puntos de vista". Luke le da la razón, y aclara que las audiencias son muy inteligentes. "Los antihéroes no son completamente buenos ni malos, nadie es perfecto", añade.

Pedro Alonso se percata, también, del cambio respecto a héroes y villanos en las producciones de épocas anteriores: "Creo que en los 90, los buenos estaban totalmente diferenciados respecto a los malos. El salto que ha tenido la dramaturgia en tv habla de esto. El mundo está cambiando, y se puede entender que los valores de lo que es bueno o malo son équivocos. En mi experiencia, ha habido un cambio increíble sobre el protagonista que carga con la narración, y hace 30 años estos personajes hubieran sido demonizados".

Tras preguntarle a Aaron Paul por sus tres películas favoritas de sci-fi (2001: Una odisea en el espacio, Interestelar y E. T, el extraterrestre), recordó aquellos momentos en los que tenía subidas y bajadas en su carrera profesional. Tras unas interacciones más llegó el momento de las preguntas del público.

Al final del panel hubo una sesión de preguntas con el público. / Alejandro Martínez / San Diego Comic-Con Málaga

En una de estas preguntas, Evans fue preguntado si le gustaría cantar de nuevo en el cine, dado que, para interpretar a Gastón, tuvo que hacerlo. "Originalmente, era un cantante, lancé dos álbumes. Me encantaría hacerlo de nuevo, y, ojalá pudiera deciros algo, pero no puedo…", comentó justo antes de anunciar que estaba haciendo algo relacionado con "un musical", y añadió: "Eso es todo por el momento. Aproximadamente, en una semana, sabréis lo que es".

Tras las demás preguntas, el presentador cerró la conferencia preguntando si podían comentar algo más los demás actores. Por ello, Aaron comentó que hay una película en desarrollo, sin dar muchos más detalles, y Pedro Alonso dio el toque final, indicando que está trabajando en un guion junto a Paco Becerra, y que está pensando en dirigirla cuando haya terminado de escribirse, "dentro de no mucho".