Málaga es desde hoy la capital del "fandom"

Málaga se transforma, desde hoy hasta el domingo 28 de septiembre, en la capital europea de la cultura pop con la esperadísima San Diego Comic-Con Málaga 2025. La cita, que se celebra en los 80.000 metros cuadrados del Palacio de Ferias y Congresos (Fycma), prevé reunir a más de 120.000 asistentes procedentes de una veintena de países, convirtiendo a la Costa del Sol en el epicentro de la frikimanía del sur de Europa.

"Confiábamos en tener una buena acogida, pero, la realidad, es que, hasta a nosotros, nos ha abrumado la respuesta tan positiva que hemos tenido. La emoción que nos ha transmitido el fandom ha sido, una vez más, espectacular. Se nota que hay mucha confianza en una marca como San Diego Comic-Con, confianza ganada a pulso durante toda su trayectoria", ha asegurado Javier Barberá, director ejecutivo de la cita malagueña, en una entrevista con RTVE.

Varios operarios realizan los últimos trabajos para el montaje de la Cómic-Con / Álex Zea

Primera jornada

La jornada inaugural comienza con fuerza. Este jueves 25, los fans podrán disfrutar de la una mesa redonda protagonizada por tres pesos pesados del cine y la televisión: Luke Evans, Aaron Paul y Pedro Alonso, que desvelarán las claves de los personajes de sus respectivas trayectorias, roles moralmente ambiguos, entre la heroicidad y la villanía. Más tarde, el foco estará en la mesa redonda Mujeres Guerreras, donde participarán Dafne Keen, Gwendoline Christie y Natalia Dyer, quienes debatirán sobre el papel de las mujeres en la ciencia ficción y fantasía contemporáneas.

El mundo de los videojuegos también estará muy presente. Gonzo Suárez (Commandos) e Isabel Tallos (Warpforge) desgranarán los secretos de sus éxitos en el panel Walter White cocinando juegos. Por su parte, el legendario Ian Livingstone, cofundador de Games Workshop y una figura clave en el desarrollo de Warhammer y Tomb Raider, ofrecerá una charla retrospectiva titulada Del taller a la leyenda – 50 años de juegos, 30 de revolución.

El cómic tendrá un protagonismo especial. En La reinvención del miedo, autores como Werther Dell’Edera, Álvaro Martínez Bueno, Martin Simmonds y Fernando Blanco analizarán la nueva era del horror en las viñetas. Además, la ilustradora malagueña Natacha Bustos mostrará el proceso de creación de cómics para Marvel en su charla sobre Moon Girl y Dinosaurio Diabólico, y junto a la también boquerona Carmen Carnero, Rafa Sandoval y Laura Pérez participará en el panel El mercado americano del cómic: mitos y realidades.

Pedro Alonso y Luke Evans, dos de los invitados de la San Diego Comic-Con Málaga. / La Opinión

Firmas y fotos

Uno de los momentos más esperados del día serán las sesiones de firmas y fotos con las estrellas en el espacio "Meet the Artist", donde los fans tendrán la oportunidad de encontrarse cara a cara con sus ídolos. De 14.00 a 15.00 horas estarán presentes Dafne Keen, Natalia Dyer y Taz Kylarm; de 16.00 a 17.00 será el turno de Aaron Paul, Luke Evans y Pedro Alonso; y para cerrar la jornada, Ashley Eckstein atenderá a los asistentes de 19.00 a 20.00 horas.

El viernes 26, uno de los momentos más esperados será la presentación de Tron Ares por parte de Disney, con la presencia estelar de Jared Leto (quien regresa a Málaga tras haber actuado junto a su grupo, 30 Seconds To Mars, hace sólo unos meses en el Marenostrum Fuengirola), Jodie Turner Smith y el director Joachim Rønning, quienes ofrecerán detalles exclusivos sobre esta ambiciosa producción de Disney.

Sábado 27

El sábado 27 arrancará con el panel Marvel All-Stars, donde artistas de primer nivel como Elena Casagrande, Peach Momoko, Yo Mutsu, Luciano Vecchio, entre otros, compartirán su visión del universo Marvel. Ese mismo día, Disney mostrará un adelanto de su nueva película Predator: Badlands, con la participación del director Dan Trachtenberg y la actriz Elle Fanning, otro de los rostros más buscados por los fans.

Por la noche, el protagonismo será para AMC, con un evento dedicado a Talamasca & The Walking Dead, que contará con la presencia de figuras clave como Norman Reedus, Melissa McBride y Greg Nicotero, que acaban de estrenar la nueva temporada de uno de los spin offs de The Walking Dead, Daryl Dixon.

Arnold Schwarzenegger, plato fuerte del domingo en la Comic-Con Málaga. / l.o.

Domingo 28

Finalmente, el domingo 28 abrirá con una esperada masterclass de Arnold Schwarzenegger. Bajo el título de Total Recall (el original de una de sus películas más icónicas, Desafío total, pero también de su libro de memorias), el héroe del cine de acción y del culturismo, además de exgobiernador de California y personaje en sí mismo, hablará sobre su carrera y motivará a quienes se dispongan a escucharle. Porque Arnie es, ante todo, un inspirador: "Si puedes creer en ello, puedes lograrlo", ha sido siempre su lema. Y él es la prueba.

A continuación, un panel sobre mujeres en el cine fantástico reunirá a Ester Expósito, Belén Rueda, Elle Fanning y Carolina Bang, cuatro nombres femeninos de gran interés y trayectoria.

La tarde continuará con una charla personal de Jim Lee, dibujante y ahora timonel de DC, sobre su trayectoria, seguida por un encuentro con los directores Juan Antonio Bayona y Álex de la Iglesia, poniendo el broche de oro a la primera edición de la San Diego Comic-Con Málaga.

Lista de invitados

Pero hay mucho, muchísimo más en las 300 horas de contenido exclusivo que han diseñado los responsables de la San Diego Comic-Con Málaga: en la lista de invitados encontramos nombres como los de la ilustradora japonesa Peach Momoko, convertida en fenómeno internacional; el legendario guionista y productor Jeph Loeb, la escritora y editora Kelly Sue DeConnick; por no hablar de las presentaciones de videojuegos (¿a quién no le apetece jugar antes que casi nadie a los juegos de firmas tan señeras como Nintendo, por ejemplo?), concursos de cosplay y de k-dance... Serán cuatro jornadas intensas, diseñadas para que los sueños de los fans, que siempre han mirado a San Diego echando un suspiro al aire, se hagan realidad aquí, en Málaga.