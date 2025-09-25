Polémica en la Comic-Con de Málaga por la falta de agua y restricciones al acceso con comida

La San Diego Comic-Con de Málaga arranca su primera jornada con nervios, colas, entusiasmo… pero también críticas.

El principal motivo: la escasez de puntos de agua y la prohibición de acceder con botellas o comida del exterior, una combinación que muchos califican de irresponsable, especialmente con el intenso calor que ha marcado el día.

El recinto solo cuenta con dos fuentes de agua habilitadas, algo totalmente insuficiente para la gran cantidad de público asistente. Las colas para beber agua se han vuelto interminables, y muchos se han visto obligados a esperar más de 20 minutos simplemente para poder hidratarse.

"Si no van a permitir traer nuestra propia agua, por lo menos pongan más fuentes. No puede ser que solo hayan dos para tantísimas personas. Llevo 20 minutos esperando en la cola para poder beber agua", escribía una asistente en redes.

"Os van a caer más denuncias por no permitir llevar agua que entradas vendidas", apuntaba otro con indignación.

Las quejas también se han centrado en la zona de restauración, situada al aire libre, donde se han formado colas de hasta una hora bajo el sol, sin apenas sombra.

"La cola de una hora para el bar está directamente bajo el sol, sin ningún sitio para resguardarse; podrías sufrir un golpe de calor antes de llegar a tu (horrible) comida. Para beber agua también hay que hacer entre 30 y 40 minutos de cola —por suerte, esa está dentro, no fuera", denunciaba otro asistente.

Mientras que otro usuario añadía: "Un consejo: llevad todos mañana una botella de agua escondida entre la ropa o el cosplay si no queréis morir de deshidratación o lipotimia", sugería un usuario.