Fiebre por los funkos: colas kilométricas para hacerse con los más exclusivos hechos para la Comic-Con de Málaga

La fiebre por los funkos invade la Comic-Con de Málaga. Desde primera hora de la mañana, las colas para acceder al stand especializado en estos coleccionables eran kilométricas, llegando literalmente a darle la vuelta al recinto.

Los populares mini muñecos cabezones han conquistado a los asistentes con una oferta que parece infinita: personajes de Disney, anime, Harry Potter, Star Wars y clásicos del cómic.

Entre los más buscados, destacan las ediciones especiales, como el Funko de Borsalino de One Piece, el Green Goblin de Spider-Man o el de Daredevil, piezas que se están agotando en cuestión de horas.

Edición especial

Pero los verdaderos tesoros de esta edición son los limitados creados exclusivamente para la Comic Con de Málaga: Spider-Man, General Grievous, Tim Murphy y el luchador Cody Rhodes. De cada uno de ellos solo se han producido 300 unidades y sólo se permite comprar uno por persona, lo que los convierte en los más codiciados del evento y en auténticos objetos de deseo para los coleccionistas. Sólo hay 9.000 ejemplares a nivel mundial. Con un precio oficial de 22 euros, ya está superando los 200 en la reventa.

No es para menos, se tratan de Funkos exclusivos con la etiqueta de edición limitada de San Diego Comic-Con Málaga, lo que los convierte en objeto de deseo de los coleccionistas. Son tan escasos que en la jornada inaugural fueron el centro de quejas y polémica, con unas cuarenta hojas de reclamaciones puestas de personas que estuvieron esperando la reposición de figuras durante varias horas sin éxito, po lo que la empresa ha puesto a la venta las 150 del día desde primera hora.

Para los bolsillos más modestos, también hay alternativas: desde llaveros y mochilas hasta minifunkos de Stranger Things, Star Wars o Marvel a partir de solo 5 euros. El precio del resto de funkos va desde 20 a los 45 euros.