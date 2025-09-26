Jared Leto en la Comic-Con de Málaga ''Es un honor estar aquí''

La San Diego Comic-Con de Málaga ha sido el escenario escogido por Disney para presentar uno de los proyectos más esperados de la compañía este 2025: Tron: Ares. La nueva entrega de la mítica saga de ciencia ficción llegará a los cines el 9 de octubre de 2025 y cuenta con un reparto estelar encabezado por Jared Leto, quien interpreta al protagonista, Ares.

Y para presentar al mundo esta película, Jared Leto, Jodie Turner-Smith (Atenas) y el director de la película, Joachim Rønning acompañados del presentador del evento, Álex de la Iglesia, han contado su experencia rondando este film. Una ponencia donde se han visto trozos de la película en exclusiva.

Leto, tras su entrada triunfal, confesó sentirse “encantado con este país” y destacó que para él estar en la Comic Con “era un honor”: “Estoy muy orgulloso de estar aquí. Si no estuviera en el escenario, estaría en el público disfrutando como uno más. Vi Tron cuando tenía 12 años y formar parte de esta saga es increíble”, asegura.

A Leto le llegó la oportunidad de hacer este proyecto hace diez años: “Soy un gran fan de Tron y por eso estoy aquí”.

El director Joachim Rønning subrayó que cada proyecto cinematográfico es un capítulo nuevo, en el que siempre hay que mantener cierta ingenuidad hasta que se está inmerso en la historia.

“Esta película ya es vuestra. Espero que os lo paséis en grande viéndola”, añadío Leto

Locura leteriana

Jared Leto sorprendió al público atreviéndose con el español: “Quería decir que estoy muy orgulloso de estar aquí y gracias, gracias, gracias”, finalizaba Jared Leto en un casi perfecto español, segundos antes de darse un baño de masas. Bajó del escenario para acercase a sus fans, desatando la euforia entre los asistentes.

La trama

Tron: Ares propone una historia que conecta con la tradición de la saga, pero la lleva un paso más allá en el debate actual sobre inteligencia artificial y tecnología.

El argumento gira en torno a Ares, un programa de inteligencia artificial avanzado que, por primera vez, cruza la frontera entre el mundo digital y el real. Esta llegada marca el primer contacto entre la humanidad y una entidad digital consciente, con implicaciones que podrían desencadenar un conflicto a gran escala.

El nombre del personaje no es casual: Ares, en la mitología griega, representa la guerra, una pista del choque inevitable entre el mundo humano y el digital. La cinta no solo aborda los riesgos de este encuentro, sino también cuestiones éticas de enorme actualidad como la naturaleza de la conciencia digital, los peligros de introducir inteligencias artificiales en la vida cotidiana y el impacto militar de estas tecnologías.

El legado de Tron

Esta nueva entrega es la tercera película de la franquicia, que nació en 1982 con la innovadora Tron y continuó en 2010 con Tron: Legacy. Ahora, Tron: Ares busca renovar la saga conectando con sus raíces, pero proyectándola hacia el futuro con una historia que refleja los dilemas tecnológicos del presente.