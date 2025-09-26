Juan Antonio Sánchez López, nuevo académico numerario de San Telmo

Juan Antonio Sánchez López (Málaga, 1967) ha sido elegido académico numerario de la Real Academia de Bellas Artes de San Telmo, en el pleno celebrado el pasado jueves. El catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Málaga recibió el respaldo de sus nuevos compañeros.

En declaraciones a este diario, la presidenta de la institución, Rosario Camacho, ha destacado este viernes que el nuevo académico ya era "un colaborador asiduo" de San Telmo, y ha valorado la importancia de esta incorporación, por los sobrados méritos del investigador y docente malagueño.

El nuevo académico de número ha sido Premio Extraordinario de Licenciatura y Premio Extraordinario de Doctorado, y está ligado al Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Málaga desde 1988, cuando entró como becario colaborador. Desde 2017 es catedrático de Universidad.

Su producción científica se centra, principalmente, en el estudio de la Iconografía y la Escultura, con especial atención a la Literatura Artística, la Arquitectura y las Artes Plásticas de los Siglos de Oro en España y del XVI, XVII y XVIII en Italia.

En este sentido, de su última producción hay que destacar la monografía 'La impronta de una familia. Los Asensio de la Cerda, escultores en la Málaga del siglo XVIII', una novedosa investigación de 20 años en colaboración con el profesor del Departamento de Historia del Arte de la UMA Sergio Ramírez González.

Su última publicación ha sido otra ambiciosa monografía, 'Pedro de Mena (1628-1688). Un singular escultor andaluz del pleno Barroco español', junto con Lázaro Gila Medina, el catedrático de Historia del Arte de la Universidad de Granada.

Colaboración con La Opinión

La premiada tesis doctoral de Juan Antonio Sánchez López, 'El alma de la madera', es crucial para conocer mejor la iconografía y la escultura en la Semana Santa de Málaga. En las páginas de La Opinión, desde 2013, el experto ha venido colaborando para explicar, cada día de la Semana Santa, un aspecto relacionado con las tallas o el discurso iconográfico de los tronos.