Pescaderías medievales y dinos con mantilla en la Comic-Con de Málaga

Antes de nada: después de un primer día marcado por las larguísimas e infernales colas para, simplemente, rellenar tu botella de agua en las pocas fuentes dispuestas a lo largo y ancho del FYCMA, la organización de la Comic-Con permite llevar acceder al espacio con el líquido elemento que nos resulta imprescindible para poder vivir. Porque rectificar es de frikis.

Como una pescadería medieval

@Jegohi98 tuitea lo siguiente: «Lo que voy a decir no es broma. Para recoger las fotos por las que pagas 90 pavazos, tienes que ponerte en un tumulto de gente en un kiosko, donde enseñan la persona al público a ver si se reconoce para recogerla. Como si fuera una pescadería medieval. Flipa».

Sí, un dinosaurio con mantilla. / rrss

Un stand muy oportuno

Hay cosas que llaman mucho la atención: hay un puesto de una entidad bancaria en la que puedes enviar una foto personal y te entregan una tarjeta con la instantánea pero ya convertido en un superhéroe. Por supuesto, la imagen te la customiza una app de Inteligencia Artificial. ¿Que dónde está el stand? Al lado de la zona Meet the artists, protagonizada por los dibujantes que se ganan la vida con su talento. ¿Qué pensarán los artistas cuando al llegar a su espacio se encuentran con eso?

Un dinosaurio con mantilla, de paseo por la Comic-Con

Buena parte de la gracia del cosplay es alcanzar desde tu casa, con tus propios medios y tus propias manos, una gran fidelidad al atuendo original del personaje; pero luego están los disfraces que son pura imaginación desatada. Ayer, por ejemplo, se pudo ver a alguien como un dinosaurio con mantilla, como tendiendo un puente entre los frikis de la Comic-Con, los de la Semana Santa y los de BrainRot.

Un dog poco hot

Un asistente al FYCMA (@magromiguel7 en X/Tiwtter) ha compartido una foto del menú hot dog XXL que venden en la Comic-Con por 20 euros (incluye botella de agua). Quizás sea el hot dog más triste de la historia. La gente, claro, alucinando con el precio también. Eso sí, una cosa vamos a decir: no he visto a ningún friki de la Comic-Con quejándose de los precios de una figurita, de un cómic o de un lo que sea de merchandising (se quejan pero de no poder comprárselos todos).

Álex de la Iglesia, un friki más

El que se lo está pasando en grande estos días Álex de la Iglesia. El director y productor de cine, que clausurará la Comic-Con con una charla con su colega J.A. Bayona, se pasea por todos lados, haciéndose fotos con VIPS (como Jared Leto, al que define como «muy majo») pero también con cosplayers anónimos, como un «Doctor Strange retro». Y la verdad es que está flipando el hombre: «Es el evento más disfrutable en el que he estado y he estado prácticamente en todos: en las Comic Con, en las Gen Con. Es flipante». Y ante las quejas y críticas de todo tipo De la Iglesia lo tiene claro, clarinete: «Básicamente el problema es que el evento es un éxito arrollador, y no se da literalmente a basto. El año que viene tendrán que multiplicar todo por tres. Los fans estamos de enhorabuena».