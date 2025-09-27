Andalucía calcula un impacto de 50 millones por la Comic-Con y espera ampliar el vínculo

La San Diego Comic-Con de Málaga ha supuesto un impacto directo en esta ciudad y su área metropolitana de 50 millones de euros, según ha dicho este sábado el consejero andaluz de Turismo, Arturo Bernal, que espera que se pueda ampliar el acuerdo más allá de las tres ediciones firmadas hasta 2027.

En declaraciones a los periodistas en el expositor de Andalucía en la Comic-Con, Bernal ha afirmado que en el día de hoy "se espera a 60.000 o 70.000 personas" y un cómputo total en las cuatro jornadas de 120.000 visitantes para asistir "a las más de 300 horas de programación audiovisual, de firmas de autógrafos y de encuentros con protagonistas".

El consejero de Turismo y Andalucía Exterior de la Junta de Andalucía, Arturo Bernal, atiende a los periodistas en la San Diego Comic-Con Málaga / EFE

Según Bernal, "los propios organizadores de San Diego (EE. UU.) reconocen que están gratamente sorprendidos por la respuesta y la capacidad de organización de Andalucía en esta primera edición de las tres que se van a celebrar en principio". Para el consejero, se trata del "mayor evento celebrado en Andalucía en los últimos años" y es "una posibilidad de prosperidad y de oportunidades para una industria y un ecosistema que debe crecer".

Dicho impacto directo de 50 millones, que se actualiza "conforme se conoce la llegada de visitantes", incluye el gasto en alojamientos, transportes, visitas culturales o servicios turísticos. A ello se suma "el impacto derivado de la vinculación de ambas marcas", porque la San Diego Comic-Con "no había salido de EE. UU. en 55 años y ha decidido salir a Andalucía y a Málaga". Ese hecho supone "un valor de reconocimiento de la marca" que Andalucía "no podría pagar con muchas campañas de comunicación", ha resaltado Bernal.

Cola para entrar a la Comic-Con, este sábado / EFE

También se debe tener en cuenta "el impacto diferido que se produce en valor publicitario por todas las comunicaciones" a nivel internacional gracias a la repercusión de la Comic-Con "en medios de comunicación de España, Europa y del resto del mundo".

La inversión de Andalucía en este evento "no supera los 2,2 millones de euros", por lo que esta es "posiblemente una de las actuaciones más rentables" de su departamento, según el consejero.

Sobre la posible continuidad del evento en Málaga después de 2027, Bernal ha recordado que David Glanzer, responsable de la política comercial de la San Diego Comic-Con fuera de EE. UU., "ya ha dicho que, con estos argumentos, estaremos pronto sentados en una mesa para valorar futuras colaboraciones".