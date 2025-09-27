La Comic-Con de Málaga elige a los mejores cosplays

La San Diego Comic-Con Málaga celebró este sábado su concurso de cosplay. Una explosión de color, creatividad y largas horas de trabajo que dieron forma a trajes espectaculares.

El esperado Cosplay Contest reunió a 27 participantes que desfilaron con caracterizaciones inspiradas en héroes, villanos, anime y videojuegos, entre ellos 23 cosplayers que destacaron con propuestas basadas en el mundo del videojuego, como Elden Ring o Magic, en clásicos de Disney como Blancanieves y La Bella, en personajes de series como Rhaenyra Targaryen de Juego de Tronos o en superhéroes como la primera vengadora de Capitana Marvel.

Bajo la atenta mirada del jurado compuesto por Yaya Han, Anhyra Cosplay, Geheichou y Ayuru Cosplay, los concursantes mostraron su talento en un desfile que combinó artesanía, pasión y espectáculo.

Los ganadores

El certamen entregó un total de cinco premios: el Feroca Awards, dotado con 500 euros, fue para Espiritualista; el galardón Best Re-Creation, patrocinado por BBVA y dotado con 1.000 euros, recayó en Alay; el premio Best Workmanship, también con 1.000 euros, fue para Blancanieves; el Judge’s Choice, elegido directamente por los jueces y valorado en 1.000 euros, se entregó a Violetta; y finalmente, el reconocimiento más importante, el Best in Show, dotado con 2.000 euros, se lo llevó Jin Sakai.