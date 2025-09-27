Si eres gamer, no te puedes perder el stand de Nintendo de la San Diego Comic-Con Málaga

La San Diego Comic-Con Málaga es el escenario perfecto para los fans de Nintendo. Todos los días, hasta las 19.00 horas (exceptuando el domingo, que finaliza a las 18.00 horas), la gran N cuenta con un stand disponible para jugar a las últimas novedades de la Nintendo Switch 2, la nueva consola de la compañía.

Se trata del primer gran evento en el que la consola ha estado presente desde su lanzamiento (el 5 de junio) en España, y el primero que sucede en el marco del 40 aniversario del famoso personaje 'Super Mario'. Para celebrar la ocasión, los fans del fontanero y sus amigos, además de probar sus últimas aventuras en la consola, también han tenido la oportunidad de presenciar y hacerse fotos con una estatua de más de cuatro metros de 'Bowser', el villano de la franquicia, pero con la peculiar característica de estar construido con más de 663.000 ladrillos LEGO.

Una partida en la Comic-Con

Muchos de los visitantes de la San Diego Comic-Con Málaga han venido con gran ilusión para probar por primera vez la Nintendo Switch 2. Juan Manuel es un ejemplo de ello, pues siempre ha disfrutado mucho de las partidas que ha vivido con su familia y sus amigos con las consolas de Nintendo, y cree que ha sido una buena idea que la empresa se haya acercado a la Comic-Con de Málaga, porque así podría dar conocer la consola a más personas “de cara a la Navidad”.

Los jugadores han podido probar la nueva entrega de carreras del fontanero de Nintendo. / Álex Zea

Uno de los juegos que más ha llamado la atención de los malagueños y visitantes de la San Diego Comic-Con ha sido 'Mario Kart World', la nueva entrega del clásico juego de carreras del fontanero, considerando la cantidad de personas que estaban haciendo cola para probarlo. En esta ocasión, los jugadores podrán hacer trucos y piruetas en el aire y por las paredes de los escenarios para alcanzar nuevos atajos, lo que hace que las carreras se vivan de una forma diferente.

Samuel, otro fan de Nintendo que ha venido a la Comic-Con a probar la nueva consola, lleva jugando con los juegos de la compañía “desde la infancia” y, precisamente, 'Mario Kart World' es el juego que más ilusión le hacía probar. Joan y Stephanie, por su parte, recuerdan cuando jugaban a las consolas de Nintendo cuando eran jóvenes, y han probado juntos 'Mario Kart World', juego que “cada día les gusta más”. Joan en concreto celebra que la Comic-Con haya sido en Málaga, porque “Barcelona y Madrid se llevan todo”.

Otro juego que llamó mucho la atención de los asistentes al stand de Nintendo fue el juego 'Donkey Kong Bananza', una aventura de plataformas en tres dimensiones protagonizada por el simpático personaje y creada por el equipo que hizo, en su día, 'Super Mario Odyssey', para la primera Nintendo Switch.

Carlos, de Madrid, y Alfredo, de Toledo, han quedado juntos para probar en la San Diego Comic-Con de Málaga la nueva consola y todas las sorpresas que puedan, aunque han venido sin saber qué se encontrarían en el stand de Nintendo: “No hemos querido mirar los juegos que hay disponibles para no estropearnos la sorpresa”, dice uno de ellos.

A pesar de que muchos de los visitantes han elegido 'Mario Kart World' o 'Donkey Kong Bananza' como primera opción, el stand de Nintendo también cuenta con más juegos, como el juego de la cazarrecompensas 'Samus Aran', 'Metroid Prime 4: Beyond' o 'Ninja Gaiden: Ragebound', la última entrega de la mítica saga japonesa desarrollada por el estudio andaluz The Game Kitchen.

'Kirby y la Tierra Olvidada' también era una de las opciones jugables del stand de Nintendo. / Álex Zea

Enrique Marcellán, responsable de relaciones públicas de Nintendo España, comenta que están en la San Diego Comic-Con de Málaga con mucha emoción “porque, aunque el público que viene no está enteramente dedicado a los videojuegos, se trata de uno muy afín a Nintendo”.

Además, Marcellán comenta que esperan que la gente que asista a la Comic-Con pruebe los productos de la compañía, “se lo pase bien y conozca las últimas novedades como 'Mario Kart World', 'Donkey Kong Bananza'” y aquellos que están por salir, como 'Metroid Prime 4: Beyond'. “El público de Málaga es muy fan y siempre nos acoge muy bien”, añade.