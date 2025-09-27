Comic-Con Málaga
¿Cómo se hacen las ilustraciones de los cómics de Marvel?
Seis ilustradores de renombre y el editor en jefe de Marvel compartieron su proceso creativo, inspiraciones y la manera en que reinventan personajes icónicos
Marvel reunió en un encuentro único a varios de sus grandes talentos bajo el sello Marvel All-Stars. La charla, celebrada en la San Diego Comic-Con de Málaga, contó con la participación de C. B. Cebulski, Elena Casagrande, Peach Momoko, Carmen Carnero, Pepe Larraz, Sara Pichelli y Luciano Vecchio, quienes abrieron las puertas de su colaboración creativa.
El objetivo: mostrar cómo combinan talento y visión para dar vida a historias épicas, superar retos y reinventar héroes que forman parte del imaginario colectivo.
Voces de los protagonistas
El dibujante español Pepe Larraz, reconocido por su trabajo en House of X y Avengers, compartió su forma de acercarse a cada proyecto:
“Para escribir primero necesito entenderlo y luego que me convenza a mí. Es bonito presentar atención al lector, que esté inmerso en el mundo del cómic. Usamos otros músculos cuando hacemos superhéroes, distintas narrativas. A mí por ejemplo, los X-Men me han cambiado la vida”.
La malagueña Carmen Carnero, artista de series como Captain Marvel y X-Men Red, explicó cómo ha evolucionado su técnica: “Me fijo mucho en los detalles y trabajo en digital por completo. Empecé a mano, pero ya todo se agiliza en digital”.
Por su parte, la ilustradora japonesa Peach Momoko, conocida por sus portadas variantes de estilo acuarela, presentó su último trabajo y habló de su proceso creativo:
“Una portada puede llevarme un día si me concentro mucho. Todas mis portadas son tradicionalmente de color, aunque me gusta el blanco y negro”.
Quién es quién en Marvel All-Stars
- C. B. Cebulski – Editor en jefe de Marvel Comics desde 2017. Ha escrito series como Marvel Fairy Tales y es clave en descubrir y promover artistas internacionales.
- Elena Casagrande – Dibujante italiana, reconocida por Black Widow (premio Eisner 2021), Ultimate Spider-Man, Magik y Women of Marvel.
- Peach Momoko – Ilustradora japonesa, ganadora de los premios Eisner y Ringo. Famosa por sus portadas variantes en acuarela y por liderar Ultimate X-Men (2024) dentro de su “Momoko-verse”.
- Carmen Carnero – Dibujante española. Artista titular en Captain Marvel, X-Men Red, Miles Morales: Spider-Man y Exceptional X-Men.
- Pepe Larraz – Ilustrador español. Conocido por House of X, también ha trabajado en Avengers, Uncanny Avengers, The Mighty Thor y Star Wars: Kanan.
- Sara Pichelli – Ilustradora italiana y co-creadora de Miles Morales: Spider-Man. Ha trabajado en Ultimate Comics: Spider-Man, Runaways y Eternals.
- Luciano Vecchio – Ilustrador argentino. Conocido por Ironheart y sus trabajos en Spider-Man, Wolverine, Guardians of the Galaxy y Silver Surfer.
