¿Cómo se hacen las ilustraciones de los cómics de Marvel ?

Marvel reunió en un encuentro único a varios de sus grandes talentos bajo el sello Marvel All-Stars. La charla, celebrada en la San Diego Comic-Con de Málaga, contó con la participación de C. B. Cebulski, Elena Casagrande, Peach Momoko, Carmen Carnero, Pepe Larraz, Sara Pichelli y Luciano Vecchio, quienes abrieron las puertas de su colaboración creativa.

El objetivo: mostrar cómo combinan talento y visión para dar vida a historias épicas, superar retos y reinventar héroes que forman parte del imaginario colectivo.

Voces de los protagonistas

El dibujante español Pepe Larraz, reconocido por su trabajo en House of X y Avengers, compartió su forma de acercarse a cada proyecto:

“Para escribir primero necesito entenderlo y luego que me convenza a mí. Es bonito presentar atención al lector, que esté inmerso en el mundo del cómic. Usamos otros músculos cuando hacemos superhéroes, distintas narrativas. A mí por ejemplo, los X-Men me han cambiado la vida”.

La ilustradora malaguela Carmen Carnero. / L.O

La malagueña Carmen Carnero, artista de series como Captain Marvel y X-Men Red, explicó cómo ha evolucionado su técnica: “Me fijo mucho en los detalles y trabajo en digital por completo. Empecé a mano, pero ya todo se agiliza en digital”.

Por su parte, la ilustradora japonesa Peach Momoko, conocida por sus portadas variantes de estilo acuarela, presentó su último trabajo y habló de su proceso creativo:

“Una portada puede llevarme un día si me concentro mucho. Todas mis portadas son tradicionalmente de color, aunque me gusta el blanco y negro”.

Peach Momoko. / Álex Zea

Quién es quién en Marvel All-Stars