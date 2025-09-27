Norman Reedus en la Comic-Con de Málaga "Ni si quiera he pensado en dejar The Walking Dead'

La Comic Con de Málaga se ha convertido en escenario del estreno internacional de The Walking Dead: Daryl Dixon, el nuevo spin-off del universo The Walking Dead. Protagonizado por los actores Norman Reedus y Melissa McBride, junto a Eduardo Noriega, Óscar Jaenada, Alexandra Masangkay, Candela Saitta y Hugo Arbués, la serie aterriza en España con un reparto internacional y un importante sello local.

Una serie que cuenta con un protagonismo español destacado: “Estamos muy contentos y muy orgullosos de participar en esta serie ya consolidada”, afirmaron Eduardo Noriega y Óscar Jaenada durante el encuentro en Málaga.

En esta nueva entrega, Daryl Dixon (Norman Reedus) despierta en Francia tras un naufragio sin saber cómo llegó allí. Atrapado en un territorio devastado por los caminantes, deberá escoltar a un niño con un destino profético mientras busca el camino de regreso a casa. La trama, que mezcla acción, fe y reflexión sobre la condición humana, evoluciona hacia España en las temporadas más recientes, incorporando personajes locales e introduciendo nuevas comunidades y enemigos.

Declaraciones del equipo

Los actores destacaron, además, la dimensión filosófica de la trama. “Nos encanta porque es una reflexión sobre el ser humano. En un mundo apocalíptico como el que plantea The Walking Dead, uno se pregunta: ¿qué estamos haciendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo vamos a sobrevivir?”, señaló Melissa McBride.

La actriz definió la serie como “una historia sobre el sacrificio, sobre plantarse frente al caos y decidir qué tipo de persona vas a ser. Cómo vas a sobrevivir”.

Por su parte, Norman Reedus y Melissa McBride recordaron lo que ha supuesto para ellos más de una década dando vida a sus personajes, Daryl y Carol. Reedus reconoció que este papel le ha dejado “alegría en el trabajo como nunca” y evocó como momento clave la muerte de su hermano en la serie. McBride, en cambio, confesó la dureza emocional del rodaje: “Bordear tanta locura no fue fácil. Había momentos en que lloraba yo, lloraba mi personaje, llorábamos todos… Fue muy intenso”.

Respecto al futuro, ambos coincidieron en que aún no se plantean dejar atrás sus papeles. “No he empezado ni a pensarlo”, aseguró Norman Reedus, que bromeó con que, de hacerlo, “sería para montar una banda de música con mi hija pequeña”.